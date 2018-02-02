Из золотой шахты в ЮАР спасли почти тысячу шахтеров

Копірайт зображення AFP / Getty Images Image caption Спасенный шахтер

В Южной Африке спасли шахтеров, которые еще в среду оказались заблокированными под землей. Все 955 пострадавших успешно подняты на поверхность - сообщил пресс-секретарь компании-владельца.

В среду вечером из-за погодных условий произошел сбой электричества на шахте по добыче золота. Из-за этого около тысячи работников оказались в ловушке. Их жизнь была под угрозой из-за проблем с вентиляцией.

Вдоль дороги к руднику собрались толпы родственников шахтеров, и силовикам пришлось охранять подходы к шахте во время спасательной операции.

В пятницу утром электроснабжение восстановили, и шахтеры на лифте смогли выбраться на поверхность. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Есть случаи дегидратации и высокого кровяного давления, но ничего серьезного", - рассказал пресс-секретарь компании Sibanye-Stillwater.

Копірайт зображення AFP/getty Image caption Из-за погодных условий произошел сбой электричества на шахте по добыче золота

На данный момент пострадавшим дали еду, проводится медицинская проверка.

"Мы пережили сильный стресс, поскольку не хватало кислорода из-за нарушения вентиляции, - рассказал шахтер Майк Хонти. - К счастью, руководство шахты успело отправить нам воду и еду".

Шахта "Беатрикс" находится в городе Вельке, почти в 300 км от Йоханнесбурга. Владелец шахты - горнодобывающая компания Sibanye-Stillwater.

На шахте 23 уровня, первый из которых расположен на глубине до 1000 метров.

Южная Африка является ведущим производителем золота, но часто безопасность в этой области подвергается критике.

В 2017 году в южноафриканских шахтах зафиксировано более 80 смертельных случаев.