Во Франции разбились два вертолета: 5 погибших

Два военных вертолета разбились на юге Франции. По сообщениям французских СМИ, погибли по меньшей мере пять человек.

Инцидент произошел на озере Карсе, к северу от Сен-Тропе.

На месте инцидента в районе Вар работают спасатели. Они ищут шестого человека, который находился на борту одного из вертолетов.

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии.

Оба вертолета принадлежали военной школе Ealat, сообщили чиновники.

В школе проходили обучение пилоты армии и других военных учреждений.