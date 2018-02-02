Во Франции разбились два вертолета: 5 погибших
- 2 февраля 2018
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Два военных вертолета разбились на юге Франции. По сообщениям французских СМИ, погибли по меньшей мере пять человек.
Инцидент произошел на озере Карсе, к северу от Сен-Тропе.
На месте инцидента в районе Вар работают спасатели. Они ищут шестого человека, который находился на борту одного из вертолетов.
Пока неизвестно, что стало причиной трагедии.
Оба вертолета принадлежали военной школе Ealat, сообщили чиновники.
В школе проходили обучение пилоты армии и других военных учреждений.