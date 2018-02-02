У берегов Ливии утонули 90 мигрантов

Девяносто мигрантов утонули, пересекая на лодке ливийское побережье, сообщает агентство по миграции ООН.

Трое из тех, кому удалось спастись, заявили, что большинство погибших были гражданами Пакистана. Но эта информация пока не подтверждена.

По сообщению, "10 тел выбросило на ливийский берег", говорится в сообщении Международной организации по миграции.

Ливия - популярный транзитный маршрут для мигрантов, которые хотят добраться до Европы.