Освобожденные из ливийского плена украинцы вернулись домой

Копірайт зображення Facebook Петро Порошенко Image caption Украинцы, которые содержались в плену в Ливии, вернулись на Родину

Четверо украинцев, которые более шести лет содержались в плену в Ливии, вернулись домой. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

По их словам, освободить заложников удалось благодаря совместным усилиям дипломатов и Службы внешней разведки.

МИД Украины также призвал граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию из-за сложной ситуации с безопасностью в стране. В частности, потому что из Ливии трудно выехать, а украинские дипломаты не имеют возможности оказывать там надлежащую консульско-правовую помощь.

Больше подробностей в МИД Украины пока не сообщают.

Также освобожденных украинцев поздравил президент Петр Порошенко в сети Facebook.

"Рад возвращению на родную землю четырех наших граждан после многих лет плена в Ливии", - написал президент в сообщении.

В сентябре 2011 года стало известно о задержании в Ливии более двух десятков украинских специалистов, прибывших для работы на объектах нефтяной промышленности. Их обвинили в участии в военных действиях на стороне Муаммара Каддафи.

В августе 2014 года МИД Украины сообщил, что 18 украинцев вернулись из плена в Ливии домой, четверо остались.