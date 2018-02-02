В Киеве прощаются с Леонидом Каденюком

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В Киеве прощаются с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком. Гражданская панихида проходит в помещении клуба Кабинета министров.

Участие в церемонии приняли, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз.

Image caption Участие в церемонии принял второй президент Украины Леонид Кучма

Также приехала делегация из Черновицкой области, где родился г-н Каденюк.

Похоронить космонавта решили на Байковом кладбище в Киеве.

Леонид Каденюк умер в среду, 31 января, во время утренней пробежки по парку в центре Киева. 28 января ему исполнилось 67 лет.

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За последние пять лет Леонид Каденюк потерял всех близких родственников - сначала от инфаркта умер его старший брат, потом ушли из жизни мать и брат-близнец.