Apple продала меньше новых айфонов, но прибыль увеличила

Копірайт зображення Getty Images Image caption Продажа новых iPhone X стартовала в ноябре

Корпорация Apple продала чуть меньше iPhone за последние три месяца 2017 года, чем в прошлом году, но более высокая цена компенсировала падение.

Компания сообщила о рекордной сумме в 20 млрд долларов квартальной прибыли, что обусловлено значительным ростом поступлений в Японии и Европе.

Данные об этих результатах стали первым официальным заявлением Apple о показателях продаж дорогих iPhone X.

Глава компании Тим Кук заявил, что спрос на продукт, цена которого стартует примерно от 1000 долларов, превзошел ожидания.

Объем квартальных продаж компании выросли на 13% по сравнению с прошлым годом и составили рекордные 88,3 млрд долларов.

После первоначального падения цена акций Apple поднялась на более чем 3% на торгах после закрытия биржи.

Apple выпустила iPhone X в ноябре. Эта дата совпала с 10-летием устройства.

И хотя общее количество продаж iPhone за этот период сократилось на 1% по сравнению с предыдущим годом (до 77,3 млн), IPhone X был самым популярным телефоном Apple с момента его запуска, сказал Тим Кук.

Однако, технологический гигант также обнародовал более низкий, чем ожидалось, прогноз продаж на ближайшие несколько месяцев. Это может усилить беспокойство инвесторов, которые прогнозируют уменьшение спроса на продукты Apple.

Копірайт зображення JOSH EDELSON/AFP/Getty Images Image caption Тим Кук рассказывает о новом iPhone X

Корреспондент ВВС по вопросам технологий в Северной Америке Дэйв Ли рассказал, что в прошлом году Apple выпустила три новых iPhone, однако ни один из них не был похож на предыдущие.

"IPhone X стал главным событием, о нем все говорили. IPhone 8 и 8 Plus стали устаревшими еще до того, как Тим Кук закончил свою презентацию. Инвесторы были обеспокоены тем, что наличие iPhone X отпугнет людей, которые покупают дешевые iPhone. И учитывая тот факт, что цена X стартовала от $ 999, такие люди могут решить не покупать iPhone вообще", - говорит Дэйв Ли.

Так это и произошло, добавляет корреспондент. Apple продала чуть меньше iPhone по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при несколько большей цене.

Тим Кук заявил, что его не слишком беспокоит снижением объемов продаж мобильных телефонов, добавив, что 1,3 млрд гаджетов Apple по всему миру обеспечили мощную клиентскую базу для структур, обслуживающих корпорацию, в частности Apple Pay.

Компания Apple оказалась в непростом положении после того, как оказалось, что она умышленно замедлила батареи старых телефонов, и это привело к расследованию в нескольких странах.

Компания извинилась за этот инцидент и посоветовала своим клиентам отключить "экономию заряда аккумулятора", которая замедляет работу некоторых моделей.

Будущий рост

Джефф Филдхек, научный директор консалтинговой компании Counterpoint, отметил, что хотя показатели Apple за квартал не являются "фантастическими" для новых устройств, компания может столкнуться с другой проблемой - как удержать уровень продаж.

"Из-за высоких цен сохранить эти объемы будет сложной задачей", - сказал Филдхек.

Он добавил, что активность компании в Китае, Индии и других развивающихся странах, также будет иметь решающее значение для будущего роста.