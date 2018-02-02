Перестрелка в Кале: пострадали 5 мигрантов

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По меньшей мере 5 мигрантов получили огнестрельные ранения во время массовой драки между двумя группами мигрантов - афганцами и эритрейцами - во французском порту Кале, сообщают местные власти.

Как передаёт французское издание Le Monde, 21 человек получил травмы.

Драка, которая длилась почти два часа, вспыхнула на южной окраине города, где мигранты стояли в очереди за продуктами.

Афганцы сделали несколько выстрелов, после этого началась драка, в которой участвовали около сотни беженцев из Эритреи и около 30 афганцев.

Четыре эритрейских подростка в возрасте от 16 до 18 лет находятся в критическом состоянии в местной больнице, сообщает агентство AFP.

Позже еще одна драка вспыхнула на индустриальной площадке в нескольких километрах от места первого инцидента.

"Полиция вмешалась, чтобы защитить афганских мигрантов, которым угрожали 150-200 эритрейских мигрантов", - сообщила местная префектура.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что насилие вышло на новый уровень и обвинил группировки, которые пытаются переправлять мигрантов в Великобританию, в провокации насилия.

Эта вспышка насилия - тревожный знак, сообщает ВВС Хью Шофилд из Парижа.

Па-де-Кале, он же Дуврский пролив, - самое узкое место Ла-Манша, где побережья Англии и Франции отделяет чуть более 33 км. Именно поэтому в этом месте был построен тоннель, соединивший Британию с континентом.

Сюда устремляются прибывшие в Европу нелегальные мигранты и соискатели статуса беженца, чтобы попытаться забраться в грузовики и поезда, идущие в Британию.

Лагерь нелегальных мигрантов, известный как "Джунгли", появился в окрестностях Кале в 2016 году.

Копірайт зображення EPA Image caption Группа мигрантов во время столкновений

Этот лагерь стал символом проблемы нелегальной миграции в Европе и свидетельством того, что справиться с этой проблемой очень сложно.

Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписали новый миграционный договор, в рамках которого Великобритания увеличит финансирование программ в миграционной сфере, в частности, для решения проблем в приграничных регионах.