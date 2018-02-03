АТО: гибель военного и обстрел наблюдателей ОБСЕ

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В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в зоне АТО погиб военнослужащий ВС Украины. Трагедия произошла еще 1 февраля, однако в пресс-центре штаба АТО о гибели сообщили только сегодня.

Там также добавили, что 2 февраля погибших в рядах украинских войск не было, однако трое украинских бойцов получили ранения и в данный момент находятся в военных госпиталях.

В целом, за минувшие сутки было зафиксировано 4 обстрела позиций ВСУ.

О погибшем в сети Facebook также сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, у бойца, выходца из Луганской области, осталась беременная жена, с которой он состоял в гражданском браке.

"На Приазовье, защищая мирное будущее Украины, погиб наш земляк из Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г.р., военнослужащий в/ч А1302. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя" - написал Гарбуз в сообщении.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ сообщили, что патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел на подконтрольной "ДНР" территории.

Инцидент произошел днем в 2 километрах от линии разграничения.

"Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10-15 метрах к востоку от них", - говорится в сообщении.