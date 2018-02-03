В центре Киева протестуют против УПЦ МП

Копірайт зображення Pavlo Kaliuk

В Киеве, возле Национального исторического музея Украины, проходит акция в поддержку арестованных активистов. Ее участники требуют освободить из-под ареста архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца за попытку поджечь Десятинную церковь УПЦ Московского патриархата.

Копірайт зображення Pavlo Kaliuk

Кроме того, участники митинга требуют снести сам храм УПЦ МП, который был построен возле фундамента Десятинной церкви.

На акции также присутствуют большое количество сторонников УПЦ Московского патриархата. Они организовали молебен в защиту храма.

Копірайт зображення Pavlo Kaliuk

25 января столичная полиция сообщила о задержании двух активистов, пытавшихся поджечь строения Десятинной церкви УПЦ Московского патриархата.

В тот же день представители националистических организаций демонтировали информационный борд храма.