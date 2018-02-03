Копірайт зображення EPA Image caption На место происшествия прибыли машины скорой помощи

Не менее шести человек получили огнестрельные ранения в городе Мачерата в центральной талии, когда неизвестный человек открыл по ним огонь из автомобиля.

Все пострадавшие были иностранцами. Стрелявший задержан полицией. Он был закутан в итальянский флаг, и нападение имело, как считает полиция, расистские мотивы.

Мэр города выступил по местному телевидению, призвав жителей оставаться по домам. Сообщалось, что в других районах города была слышна стрельба.

По данным местных СМИ, все пострадавшие были чернокожими мигрантами. Они доставлены в больницу, один из них - в тяжелом состоянии. Как сообщила полиция, ему сделана срочная операция.

Стрельба началась в 11 утра по местному времени. Как сообщает газета La Repubblica, стрелявший был задержан спустя два часа, после того как он бросил свою машину, черную Alfa Romeo, у памятника жертвам войны в центре города.

Копірайт зображення EPA Image caption Место преступления оцеплено полицией

Местный сайт Il Resto del Carlino опубликовал видеозапись сцены ареста нападавшего полицией. На кадрах виден белый человек с обритой головой, закутанный в итальянский трехцветный флаг, которого уводят полицейские.

Подозреваемый, местный 28-летний житель, в момент задержания выкидывал руку в фашистском приветствии.

Выстрелы прозвучали в двух разных районах города - Виа Спалато и Виа деи Велини, фигурирующие в расследовании убийства 18-летней Памелы Мастропьетро, расчлененное тело которой было обнаружено в двух чемоданах в среду на прошлой неделе.

В связи с этим убийством был арестован 29-летний выходец из Нигерии.

Местные средства информации считают два эти инцидента связанными между собой.

Крайне правые политики пытаются использовать убийство Памелы Мастропьетро в своей предвыборной кампании, выступая с антииммиграционными призывами. Всеобщие выборы состоятся в Италии 4 марта.

Премьер-министр Паоло Джентилиони распорядился о временном прекращении избирательной кампании.