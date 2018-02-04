Из-за снегопадов в Украине обесточено около 400 городов и сел

Копірайт зображення ДСНС у Закарпатській області

С 3 на 4 февраля из-за дождя и налипания мокрого снега обесточены 394 населенных пунктов в семи областях Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, всего - 220 населенных пунктов обесточены во Львовской области, 46 - в Ивано-Франковской, 44 - в Закарпатской, 43 - в Тернопольской, 22 - в Ровенской, 18 - в Черниговской и один в Сумской области.

В ДСНС Закарпатской области еще накануне вечером сообщили об осложнениях движения большегрузного автотранспорта в высокогорных районах Закарпатья.

Не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, помощь в буксировке им оказывают подразделения спасательной службы.

Как добавили в ведомстве, по состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали 29 застрявших на дорогах автомобилей.

Копірайт зображення ДСНС

По словам спасателей, в основном, это происходит из-за того, что водители не заменяют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения.

Также, вследствие налипания мокрого снега в Воловецком, Великоберезнянском и Перечинском районах области упали три дерева.

В Ровенской области спасатели вытащили из кювета восемь грузовиков и четыре легковых автомобиля, которые оказались там из-за непогоды.

Копірайт зображення ДСНС у Рівненській області Image caption В Ровенской области спасатели вытащили из кюветов 12 авто

В Гидрометцентре сообщили о лавинной опасности третьего уровня, которая через метели сохраняется в горах Ивано-Франковской, высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей.

На реках Карпатского региона 4 февраля ожидаются подъемы уровней воды от 30 см до 1 метра. В реках Уж, Латорица и Старая, а также на участке Тисы Рахов - Хуст и в нижнем течении реки Боржава - на 1-2 метра, возможен выход воды на пойму;

Вследствие переувлажнения почвы в отдельных местах возможных оползней, добавляют в ДСНС.