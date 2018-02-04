В Сирии сбили российский самолет: пилот погиб

Копірайт зображення Getty Images Image caption Горящие фрагменты самолета нашли возле города Саракеб

Вечером 3 февраля в сирийской провинции Идлиб сбили штурмовик Су-25 российских ВВС. Пилот успел катапультироваться, но погиб.

Эту территорию контролируют сирийские повстанцы.

По информации Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса "земля-воздух".

Ранее Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Великобритании, сообщал, что пилота, вероятно, взяли в плен.

Впоследствии в Минобороны России подтвердили, что пилот "при ведении боя с террористами погиб".

В соцсетях уже появились фотографии и видео с места инцидента, в том числе и снимок тела пилота. Его имя пока неизвестно.

Министерство обороны сообщило, что Су-25 сбили из переносного зенитного-ракетного комплекса. Ведомство утверждает, что сделали это боевики организации "Джебхат ан-Нусра", которая признана в России террористической и запрещена.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фрагменты самолета сильно обгорели

Ответственность за сбитый российский самолет взяла на себя салафитская группировка "Хайят Тахрир аль-Шам", которую также иногда называют "Аль-Каидой в Сирии" и которая тесно сотрудничает с другими сирийскими джихадистскими группировками. Подтвердить это заявление пока невозможно.

Эксперты телеканала "Аль-Джазира" предполагают, что ответственность может лежать на группировке "Джейш аль Фатх". Именно ее представители брали на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

В Минобороны РФ также добавили, что летчик совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", когда его самолет сбили. Другие детали не сообщили.

По информации ВВС, российские военные запустили по району, где сбили Су-25, крылатые ракеты. Их запустили с судов в Средиземном море.

Российское Минобороны подтвердило этот удар.