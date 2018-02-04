Нетрезвый водитель совершил смертельное ДТП в Киеве - полиция

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В ночь на воскресенье, 4 февраля водитель автомобиля Mercedes совершил ДТП на проспекте Шухевича в Киеве, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным полиции, 45-летний водитель автомобиля Mercedes двигался по встречной полосе по проспекту Шухевича. По требованию сотрудников полиции он не остановился.

Далее правонарушитель столкнулся с автомобилями Dacia Logan, Audi, Toyota и Opel.

В результате ДТП 50-летний водитель Dacia и его 35-летняя женщина-пассажир погибли на месте, а водителя Audi, пассажирка Opel и водителя Mercedes госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба киевской милиции, виновника ДТП задержали. По факту аварии начали досудебное расследование.

"Фигуранту, который на момент ДТП находился в состоянии опьянения, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

В Киеве 28 января случилось ДТП: водитель грузового автомобиля Scania совершил наезд на металлическую опору и загорелся. Огонь перекинулся еще на несколько автомобилей. В результате сгорели четыре автомобиля, включая грузовик. Обошлось без пострадавших.

Поздно вечером 2 января в Киеве на повороте на Белогородку произошло ДТП при участии пьяного судьи из Белой Церкви. Обе машины оказались в кювете, оба водителя травмированы.

При этом спецприбор драгер показал у одного из водителей содержание алкоголя в крови - 1,52 промилле. В полиции Киева ВВС Украина подтвердили, что речь идет именно о судье.