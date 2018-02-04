Саакашвили пообещал представить альтернативное правительство

Копірайт зображення UNIAN Image caption В конце января суд поместил Саакашвили под ночной домашний арест

Акция сторонников бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на Европейской площади в Киеве завершилась.

Следующее вече анонсировали на 18 февраля.

Как заявил со сцены на Европейской площади депутат парламента и соратник Саакашвили Юрий Деревянко, президента Украины призвали "прийти в этот день на Майдан и объявить о своей отставке".

Он также добавил, что 18 февраля в 12:00 планируется проведение победной акций не только в Киеве, но и "во всех областях Украины". Эту резолюцию одобрили участники митинга.

По словам организаторов, автоколонна митингующих из примерно 30 машин отправилась домой к Петру Порошенко, чтобы лично вручить ему приглашение на акцию 18 февраля.

На вече также выступил лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, который по решению суда с января находится под домашним арестом

"18 числа мы вам представим альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты, чтобы вы выбирали", - заявил со сцены на Европейской площади Саакашвили.

Копірайт зображення Поліція Києва

Перед вече сторонники "Движения новых сил" прошли по центру столицы от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, затем - до Европейской площади.

Участникам акции пришлось несколько изменить маршрут шествия из-за акции на Крещатике общественного объединения "АвтоЕвроСила", представители которого требуют доступных условий растаможивания авто на еврономерах.

Организаторы "Марша за будущее" заявляли, что сегодняшняя акция - это начало кампании по требованию "демонтажа системы". Первоочередным требованием участников акции является отставка президента, а затем - проведение парламентских выборов и формирование нового правительства.

Из-за проведения в воскресенье сразу нескольких акций порядок в центре Киева охраняли около двух тысяч пправоохоронцив, сообщили в полиции Киева.

Участие в марше "Движения новых сил" приняли, по разной информации, от 2-4 до 10 тысяч человек.

Воскресные марши политическая сила Саакашвили проводит с октября 2017 года. Тогда они проходили под лозунгом "За импичмент". "Марш за будущее" - первая акция, организованная в 2018 году.