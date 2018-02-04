В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым: есть погибшие

Пассажирский поезд, в котором ехали 147 пассажиров, столкнулся с товарным поездом в американском штате Южная Каролина. В результате инцидента погибли два человека, сообщили чиновники.

Более 70 человек ранены. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

Поезд курсировал между Нью-Йорком и Майами.

Местная полиция подтвердила наличие жертв в аварии, которая произошла в воскресенье в городе Кейси, недалеко от Колумбии.

Американский Красный Крест отправил на место инцидента спасателей. Экстренные службы сообщили, что из поезда эвакуировали всех пассажиров.

Представитель отдела чрезвычайных ситуаций штата Южная Каролина сообщил журналистам, что в больницу доставили 70 человек, которые получили как незначительные царапины, так и переломы.

По информации Национальной компании железнодорожных пассажирских сообщений (Амтрак) в поезде ехали 139 пассажиров и восемь сотрудников. Неизвестно, сколько людей находилось в грузовом поезде, оператором которого является транспортная компания CSX.

По приблизительным подсчетам, из грузового поезда вытекло около 22 тысяч горючего, однако спасатели уверяют, что это не представляет угрозы для людей.

Беспокойство относительно стандартов безопасности железнодорожных перевозок возросло после ряда инцидентов последних лет. Так, в декабре прошлого года в аварии поезда в штате Вашингтон погибли три человека.

А накануне шесть человек получили травмы, когда поезд, на котором ехали республиканские парламентарии, столкнулся с грузовиком, погиб водитель автомобиля.