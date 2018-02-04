В Египте нашли гробницу жрицы времен Древнего царства

Копірайт зображення AFP Image caption На фресках изображены некоторые моменты повседневной жизни

Египетские археологи обнаружили гробницу с похороненной в ней жрицей, которой около 4,4 тысячи лет.

На стенах гробницы, расположенной неподалеку Каира, хорошо сохранились фрески с изображением жрицы Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Гробницу обнаружили во время раскопок на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса, сообщает министерство по делам древностей Египта.

В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые гробницы обнаружили еще в 1842 году.

Копірайт зображення AFP Image caption Гробницу обнаружили во время раскопок примерно в 20 километрах к югу от пирамиды Хеопса в Гизе

"Мы знаем, что это была женщина высокого ранга, и что у нее были тесные связи с дворцом", - сказал министр по делам древностей Халед аль-Анани.

У гробницы, которая по форме напоминает букву "Г", "архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии", говорится в заявлении министерства.

Фрески "сохранились очень хорошо. На них видно изображение Хетпет на охоте и рыбалке, а также при получении подарков от детей".

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, различные животные - от домашнего скота до обезьян.

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На одной из фресок видна обезьяна, которая танцует перед оркестром.

"Такие сцены очень редки ... Однажды подобную сцену обнаружили в гробнице "Ка-Ибер", но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не перед оркестром", - рассказал Мустафа Вазири из министерства по делам древностей агентству AFP.

Министр аль-Анани надеется, что археологи обнаружат больше находок в этом месте.