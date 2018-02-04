ВОЗ: алкоголь может привести к семи видам рака

Копірайт зображення Ken Treloar/Unsplash

По данным ВОЗ, употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака. Так заявляет ВОЗ.

"Основным канцерогенным компонентом алкоголя является этанол, содержащийся во всех типах алкогольных напитков. Этанол повреждает клетки таким образом, что делает их более склонными к злокачественным изменениям", - отметили в оргазнизации.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Как выявить рак груди?

Также уточнили, что алкоголь влияет на женские гормоны, стимулирует разрастание клеток и увеличивает риск рака молочной железы.

В органазации доказывают, что женщина, которая принимает четыре бокала вина ежедневно, подвержена риску развития рака молочной железы на 50%.

"Безопасной" дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления составляют риск для здоровья", - подчеркивают в ВОЗ.

Однако ученые отмечают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риски развития онкологических заболеваний.