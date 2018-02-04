Посол Украины предупредил депутатов из ФРГ, которые поехали в Крым

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в аннексированный Россией Крым может иметь "очень неприятные последствия".

"Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированнный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - отметил он в Twitter.

Skip Twitter post by @MelnykAndrij Безвідповідальний вояж кількох 🇩🇪політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований 🇺🇦Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 февраля 2018 г.

В субботу делегация немецких депутатов от правой партии "Альтернатива для Германии" прибыла на аннексированный полуостров.

Российские СМИ сообщают, что немецкие депутаты пробудут в Крыму до 9 февраля.

Напомним, что в апреле 2016 года Крым посетил депутат Европарламента Маркус Претцель. Политик участвовал в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

В марте 2017 года на аннексированный полуостров прибыла делегация из 20 человек, среди которых были депутаты Европейского парламента, политики из ЕС, Сербии и других стран, в том числе и из самой Украины.

Действия политиков в МИД тогда рассмотрели "как проявление сознательного пренебрежения к ключевым принципам международного права", прежде всего суверенитету и территориальной целостности.