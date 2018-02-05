Наследника империи Samsung выпустили из тюрьмы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ли Джейон на одном из предыдущих судебных заседаний

Наследника империи Samsung Ли Джейон освободили из-под стражи после того, как суд в Южной Корее приостановил исполнение его приговора. Г-на Джейона приговорили к пяти годам тюрьмы за подкуп экс-президента страны.

Апелляционный суд поддержал приговор частично, но решил освободить мужчину из-под стражи.

Ожидается, что Верховный суд страны обжалует это решение.

Это дело получило широкую огласку в стране на фоне возмущения граждан влиянием на общество больших компаний, известных как "чеболи".

Скандал

Ли Джейон фактически возглавляет корпорацию, которая является крупнейшим в мире производителем смартфонов. Его арестовали в феврале прошлого года по обвинению в коррупции.

В частности, речь шла о взяточничестве, хищении имущества, а также сокрытии активов за рубежом.

49-летнего миллиардера обвинили в том, что он пожертвовал 36 млн долларов неприбыльному фонду, которым руководила Чхве Сун Соль, подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, в обмен на политические преференции.

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Прокуроры заявили, что эти пожертвования позволили Ли Джейон получить правительственную поддержку программы реструктуризации Samsung и укрепили его контроль над компанией.

Г-н Ли отверг все обвинения.

Ли Джейон возглавил компанию после того, как в 2014 году у его отца, Ли Гонхи, случился инфаркт.

Скандал с Samsung стал одной из составляющих дела о коррупции и импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее подруга Чхве Сун Соль уже отбывает наказание за коррупцию.