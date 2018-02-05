На Филиппинах упал уровень вакцинации из-за французского препарата

Копірайт зображення TED ALJIBE/AFP/Getty Images Image caption Препарат Dengvaxia

Опасения относительно французской вакцины против лихорадки денге привели к значительному сокращению общего уровня вакцинации на Филиппинах.

Замминистра здравоохранения Филиппин Энрике Доминго заявил, что многие родители отказываются вакцинировать детей от полиомиелита, ветряной оспы и столбняка.

Он сообщил, что уровень вакцинации на Филиппинах в последние годы упал до 60%.

Опасения вызывал препарат Dengvaxia, разработанный французской компанией Sanofi.

Французская компания и местные эксперты отмечают, что нет никаких доказательств, которые бы доказывали, что кто-то умер из-за вакцинации препаратом.

Однако Sanofi в прошлом году предупреждала, что вакцина может ухудшать течение заболевания у некоторых ранее не болевших людей.

Лихорадкой денге ежегодно болеют более 400 млн человек во всем мире. Dengvaxia - первая в мире вакцина против этой болезни.

Что вызвало опасения относительно Dengvaxia?

В 2016-17 годах на Филиппинах вакцинировали препаратом Dengvaxia более 800 тысяч детей. Четырнадцать из них умерли.

В прошлом году вакцинировать препаратом Dengvaxia прекратили, поскольку Филиппины начали расследование причин смерти детей.

В субботу врачи по организации Doctors for Public Welfare заявили, что клинический осмотр, проведенный патологоанатомами Филиппинского госпиталя, установил, что смерть детей не была связана с вакциной, сообщает Daily Inquirer.

Какова реакция Sanofi

В заявлении французская компания отметила: "Эксперты Университета Филиппин и Филиппинского госпиталя подтвердили..., что на данный момент нет никаких доказательств непосредственной связи вакцины Dengvaxia ни с одной из 14 смертей".

В компании отмечают, что не сообщалось ни об одном случае смерти из-за испытаний Dengvaxia, а также вследствие вакцинации более 1 млн человек.

В своем последнем отчете о вакцине Всемирная организация здравоохранения отметила, что "до полного осмотра ВОЗ рекомендует вакцинацию только лицам, документы которых подтверждают предыдущий случай заболевания лихорадкой денге".

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