На Филиппинах упал уровень вакцинации из-за французского препарата
Опасения относительно французской вакцины против лихорадки денге привели к значительному сокращению общего уровня вакцинации на Филиппинах.
Замминистра здравоохранения Филиппин Энрике Доминго заявил, что многие родители отказываются вакцинировать детей от полиомиелита, ветряной оспы и столбняка.
Он сообщил, что уровень вакцинации на Филиппинах в последние годы упал до 60%.
Опасения вызывал препарат Dengvaxia, разработанный французской компанией Sanofi.
Французская компания и местные эксперты отмечают, что нет никаких доказательств, которые бы доказывали, что кто-то умер из-за вакцинации препаратом.
Однако Sanofi в прошлом году предупреждала, что вакцина может ухудшать течение заболевания у некоторых ранее не болевших людей.
Лихорадкой денге ежегодно болеют более 400 млн человек во всем мире. Dengvaxia - первая в мире вакцина против этой болезни.
Что вызвало опасения относительно Dengvaxia?
В 2016-17 годах на Филиппинах вакцинировали препаратом Dengvaxia более 800 тысяч детей. Четырнадцать из них умерли.
В прошлом году вакцинировать препаратом Dengvaxia прекратили, поскольку Филиппины начали расследование причин смерти детей.
В субботу врачи по организации Doctors for Public Welfare заявили, что клинический осмотр, проведенный патологоанатомами Филиппинского госпиталя, установил, что смерть детей не была связана с вакциной, сообщает Daily Inquirer.
Какова реакция Sanofi
В заявлении французская компания отметила: "Эксперты Университета Филиппин и Филиппинского госпиталя подтвердили..., что на данный момент нет никаких доказательств непосредственной связи вакцины Dengvaxia ни с одной из 14 смертей".
В компании отмечают, что не сообщалось ни об одном случае смерти из-за испытаний Dengvaxia, а также вследствие вакцинации более 1 млн человек.
В своем последнем отчете о вакцине Всемирная организация здравоохранения отметила, что "до полного осмотра ВОЗ рекомендует вакцинацию только лицам, документы которых подтверждают предыдущий случай заболевания лихорадкой денге".
Последние споры о вакцинации:
- Движение Anti-vax: деятельность последних нескольких кампаний против иммунизации, особенно в отношении кори, привела к уменьшению темпов иммунизации во Франции, Италии и США.
- Полиомиелит: исламистские боевики в Пакистане в последние годы совершали нападения на работников, которые вакцинируют детей. Боевики говорят, что иммунизация - это западная кампания по стерилизации пакистанских детей.
- Вакцина MMR (украинский КПК - Ред.) (против кори, паротита и краснухи): проблемы начались с публикации доклада за 1998 год, который неправильно связывал вакцину с аутизмом. Это привело к снижению темпов иммунизации в Великобритании и Ирландии.