Микропластик угрожает морским гигантам - ученые
Ученые заявили о необходимости изучить влияние микропластика на китов, акул и скатов - крупных морских животных, которые отфильтровывают из воды мелкую пищу типа планктона.
Они отмечают, что микропластик представляет большой риск для океанских гигантов.
По оценкам, некоторые киты могут поглощать сотни фрагментов пластика в день.
Приоритетными зонами для мониторинга называют Мексиканский залив, Средиземное море, Бенгальский залив и Коралловый треугольник.
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Исследователи из США, Австралии и Италии изучили данные об опасности для крупных животных-фильтров от микропластика. Небольшие частицы пластика длиной менее 5 мм могут вредить и океану, и его жителям.
Загрязнение микропластиком может привести к уменьшению численности крупных морских животных, которые питаются путем фильтрования, говорят ученые.
Впрочем, подробных исследований об этих рисках очень мало.
Исследования показали наличие в телах китовых акул и китов-полосатиков химикатов, связанных с пластмассой.
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"Эти пластические токсины представляют серьезную угрозу для здоровья этих животных, поскольку они могут изменять, среди прочего, гормоны, регулирующие рост и развитие организма, метаболизм и репродуктивные функции", - рассказывает одна из исследовательниц, профессор Мария Фосси из Сиенского университета в Италии.
По оценкам, китовые акулы, которые питаются вблизи мексиканского полуострова Калифорния, могут впитывать до 200 элементов пластика в сутки.
А полосатики в Средиземном море глотают до 2000 микропластических частиц в сутки.
Сообщалось, что в туши кита, который выбросился на берег во Франции, обнаружили 800 кг пластика, а внутри другого кита в Австралии нашли 6 кв.м пластиковой пленки и 30 заполненных пластиком мешков, отмечают ученые.