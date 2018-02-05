Микропластик угрожает морским гигантам - ученые

Копірайт зображення Simon Pierce/Marine Megafauna Foundation Image caption Китовая акула в водах вблизи мексиканского Исла-Мухерес

Ученые заявили о необходимости изучить влияние микропластика на китов, акул и скатов - крупных морских животных, которые отфильтровывают из воды мелкую пищу типа планктона.

Они отмечают, что микропластик представляет большой риск для океанских гигантов.

По оценкам, некоторые киты могут поглощать сотни фрагментов пластика в день.

Приоритетными зонами для мониторинга называют Мексиканский залив, Средиземное море, Бенгальский залив и Коралловый треугольник.

Исследователи из США, Австралии и Италии изучили данные об опасности для крупных животных-фильтров от микропластика. Небольшие частицы пластика длиной менее 5 мм могут вредить и океану, и его жителям.

Загрязнение микропластиком может привести к уменьшению численности крупных морских животных, которые питаются путем фильтрования, говорят ученые.

Впрочем, подробных исследований об этих рисках очень мало.

Копірайт зображення Elitza Germanov/Marine Megafauna Foundation Image caption Скат-рогач плавает среди пластика в Индонезии

Исследования показали наличие в телах китовых акул и китов-полосатиков химикатов, связанных с пластмассой.

"Эти пластические токсины представляют серьезную угрозу для здоровья этих животных, поскольку они могут изменять, среди прочего, гормоны, регулирующие рост и развитие организма, метаболизм и репродуктивные функции", - рассказывает одна из исследовательниц, профессор Мария Фосси из Сиенского университета в Италии.

Копірайт зображення Elitza Germanov/Marine Megafauna Foundation

По оценкам, китовые акулы, которые питаются вблизи мексиканского полуострова Калифорния, могут впитывать до 200 элементов пластика в сутки.

А полосатики в Средиземном море глотают до 2000 микропластических частиц в сутки.

Копірайт зображення Elitza Germanov/Marine Megafauna Foundation Image caption Микропластик под микроскопом

Сообщалось, что в туши кита, который выбросился на берег во Франции, обнаружили 800 кг пластика, а внутри другого кита в Австралии нашли 6 кв.м пластиковой пленки и 30 заполненных пластиком мешков, отмечают ученые.