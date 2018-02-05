Китаянка за деньги кормит детей на улице грудью

  • 5 февраля 2018
Плакат объясняет, что мать готова кормить чужих детей за 10 юаней (1,6 доллара) за минуту Копірайт зображення PEAR VIDEO
Image caption Плакат объясняет, что мать готова кормить чужих детей за 10 юаней (1,6 доллара) за минуту

Молодая мать в Китае продает на улице свое грудное молоко, чтобы оплатить счета за лечение своего больного ребенка.

На видео, которое разместил стартап Pear Video на видеохостинге Miaopai, мать и ее муж объяснили, что должны собрать примерно 16 тысяч долларов для своей дочери, которая находится в отделении интенсивной терапии.

Видеозапись набрала более 2,4 млн просмотров после того, как видео распространили в китайской социальной сети Sina Weibo. Пользователи оставили под видео более 5 тысяч комментариев.

Видео сняли в детском парке города Шэньчжэнь, провинция Гуандун.

На видео мать говорит, что должна быстро собрать деньги, поскольку одна из ее дочерей-близняшек находится в отделении интенсивной терапии больницы в Шэньчжэне.

Пользователи в интернете преимущественно с сочувствием отнеслись к проблеме, с которой столкнулись родители больной девочки.

Они призывали прохожих "дать им деньги". Некоторые из комментаторов пообещали помочь родителям деньгами, когда увидят их на улице.

Однако были и менее сочувствующие пользователи. Некоторые назвали поступок матери "вульгарным способом просить о помощи".

"Каждый может понять, что ты беспомощен и надеешься получить помощь, но как можно сохранить свое достоинство, если должен продавать молоко?", - написал один из комментаторов.

Другой пользователь подверг критике эти негативные комментарии. "Те, кто говорит отвратительные вещи в интернете, должны подумать: если бы это был ваш ребенок, вы бы беспокоились о сохранении лица или все-таки о жизни ребенка?", - написал он.

В последние годы китайскую систему здравоохранения критикуют из-за переполненности больниц.

Пациентам иногда приходится доплачивать за то, чтобы попасть к врачу без очереди.

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