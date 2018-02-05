Саакашвили законно отказали в статусе беженца - решение суда
Киевский апелляционный административный суд подтвердил, что Государственная миграционная служба законно отказала Михеилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Адвокаты Саакашвили уже пообещали обжаловать это решение в кассационной инстанции.
3 января 2018 года Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили статус беженца или политубежище, однако Саакашвили обжаловал это решение в апелляционном суде.
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Сегодняшнее решение суда означает, что экс-президент Грузии больше не сможет претендовать на статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В случае, если бы такой статус был предоставлен, это исключило бы возможность его депортации или выдворения из Украины.
30 ноября 2017 года Государственная миграционная служба продлила срок законного пребывания Саакашвили в Украине еще на три месяца.
В разговоре с ВВС Украина адвокат Саакашвили Павел Богомазов подтвердил, что это разрешение действует до 1 марта 2018 года.
С другой стороны, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий предположил, что сегодняшнее решение суда усиливает риски того, что власть готовит план выдворения политика из Украины или его незаконной экстрадиции.
Грузия дважды официально обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции экс-президента страны. В отношении Михеила Саакашвили у него на родине открыто несколько уголовных дел, а также вынесен один заочный приговор.
Сейчас Саакашвили является фигурантом трех судебных процессов, проводящихся в Украине.
- Первый - обжалование отказа миграционной службы предоставить ему статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
- Второй - обжалование лишения его гражданства Украины.
- Третий - уголовное дело, в котором Саакашвили обвиняют в содействии преступной организации.
26 января Апелляционный суд Киева избрал для Михеила Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
В июле 2017 года Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, пока он находился в США.
10 сентября прошлого года Саакашвили сумел попасть в Украину через польско-украинскую границу с помощью своих сторонников. Эти действия украинские власти расценили как преступление.
С тех пор Саакашвили проводит акции протеста против украинских властей с требованием отставки президента Петра Порошенко, а также пытается через суд вернуть себе украинский паспорт.