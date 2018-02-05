Саакашвили законно отказали в статусе беженца - решение суда

Копірайт зображення UNIAN Image caption До 1 марта Саакашвили на законных основаниях может находиться на территории Украины

Киевский апелляционный административный суд подтвердил, что Государственная миграционная служба законно отказала Михеилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Адвокаты Саакашвили уже пообещали обжаловать это решение в кассационной инстанции.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили статус беженца или политубежище, однако Саакашвили обжаловал это решение в апелляционном суде.

Сегодняшнее решение суда означает, что экс-президент Грузии больше не сможет претендовать на статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В случае, если бы такой статус был предоставлен, это исключило бы возможность его депортации или выдворения из Украины.

30 ноября 2017 года Государственная миграционная служба продлила срок законного пребывания Саакашвили в Украине еще на три месяца.

В разговоре с ВВС Украина адвокат Саакашвили Павел Богомазов подтвердил, что это разрешение действует до 1 марта 2018 года.

С другой стороны, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий предположил, что сегодняшнее решение суда усиливает риски того, что власть готовит план выдворения политика из Украины или его незаконной экстрадиции.

Грузия дважды официально обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции экс-президента страны. В отношении Михеила Саакашвили у него на родине открыто несколько уголовных дел, а также вынесен один заочный приговор.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 26 января Апелляционный суд Киева избрал для Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

Сейчас Саакашвили является фигурантом трех судебных процессов, проводящихся в Украине.

Первый - обжалование отказа миграционной службы предоставить ему статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Второй - обжалование лишения его гражданства Украины.

Третий - уголовное дело, в котором Саакашвили обвиняют в содействии преступной организации.

26 января Апелляционный суд Киева избрал для Михеила Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В июле 2017 года Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, пока он находился в США.

10 сентября прошлого года Саакашвили сумел попасть в Украину через польско-украинскую границу с помощью своих сторонников. Эти действия украинские власти расценили как преступление.

С тех пор Саакашвили проводит акции протеста против украинских властей с требованием отставки президента Петра Порошенко, а также пытается через суд вернуть себе украинский паспорт.