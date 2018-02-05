Обвиняемый в теракте в Париже отказался давать показания

Копірайт зображення AFP Image caption Салах Абдеслам отказывается отвечать на вопросы судьи

Главный подозреваемый в организации терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал перед судом в Бельгии, где он проходит обвиняемым по делу об участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в Брюсселе в 2016 году. Дело о терактах рассматривает суд во Франции, перед которым Абдеслам предстанет не раньше 2020 года.

В ходе первого заседания по делу о перестрелке с полицейскими, которое прошло в понедельник утром в Брюсселе, Абдеслам отказался от дачи показаний.

"Мое молчание не делает меня преступником. Это моя защита [...] Я не хочу отвечать ни на один вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос судьи по поводу его личности.

Он призвал обвинение исследовать его дело, основываясь на реальных доказательствах и "не устраивать бравады в угоду общественному мнению".

Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. В результате скоординированной серии атак возле стадиона "Стад де Франс", нападений на несколько ресторанов, а также бойни в концертном зале "Батаклан", погибли 130 человек и более 350 получили ранения.

После терактов Абдесламу удавалось скрываться в пригородах Брюсселя. 18 марта 2016 года он был арестован в ходе рейда бельгийских спецслужб.

При задержании он получил ранение в ногу и в первый день его не допрашивали. Однако потом Абдеслам начал сотрудничать со следствием и давать показания.

Затем, после взрывов в брюссельском аэропорту и метро, которые унесли жизни 32 человек, Абдеслам снова заявил, что не намерен сотрудничать со следствием.

В чем обвиняют Абдеслама?

Французские прокуроры считают, что Абдеслам сыграл ключевую роль в парижских атаках.

Существует версия, что он отвез трех смертников к стадиону "Стад де Франс", и возможно, сам должен был совершить нападение в другом месте, но по неизвестной причине не сделал этого.

Как сообщала французская прокуратура, на одном из допросов он рассказал следователям, что собирался подорвать себя у стадиона, но в последний момент передумал.

Предположительно, Абдеслам также арендовал машину VW Polo, найденную у концертного зала "Батаклан" в Париже, где было убито больше всего людей.

Брат Салаха Брахим Абдеслам был одним из смертников, подорвавших себя в кафе на бульваре Вольтера в Париже.

Копірайт зображення Belgian/French National Police Image caption Абдеслам был арестован в Бельгии в марте 2016 года после перестрелки с полицией

Сам Абдеслам, как считается, сразу после парижских событий вернулся в Брюссель. Он неоднократно привлекался к ответственности за различные мелкие правонарушения в Бельгии и соседних Нидерландах, где в феврале 2015 года он был оштрафован на 70 евро за хранение марихуаны.

Перед судом во Франции Абдеслам предстанет не ранее 2020 года.

В Бельгии Абдеслам и его предполагаемый сообщник, 24-летний Софиан Аяри, обвиняются в хранении оружия и покушении на убийство полицейских.

Если их признают виновными, им может грозить до 40 лет тюрьмы.

Из зала суда: корреспондент ВВС Дэмиан Грамматикас

Салах Абдеслам зашел в зал суда молча, в сопровождении полицейских в балаклавах.

На фотографиях полиции во время розыска Абдеслама он выглядел гладко выбритым молодым человеком с короткой стрижкой. Теперь у него борода и волосы почти до плеч.

Копірайт зображення AFP Image caption Судебная зарисовка: Абдеслам отказался, чтобы его снимали

Он двигался нерешительно. Не сказал ни слова. Когда судья обратилась к Абдесламу, чтобы тот подтвердил свою личность, он не ответил. Судья переспросила. Обвиняемого пришлось уговаривать, даже чтобы подтвердить его имя.

По словам судьи, подозреваемый был против, чтобы его снимали, - поэтому все съемки в зале суда были запрещены.

Человек, который, по словам прокуроров, был участником банды, убившей в Париже 130 человек, не хотел ни показывать лицо, ни отвечать на вопросы судьи.

Он также отказался общаться с прокурорами и даже адвокатами.

Кому достанется Абдеслам: Франции или Бельгии?

Салах Абдеслам - гражданин Франции, родившийся в Бельгии в семье марокканцев.

В настоящее время его удерживают в тюрьме возле Парижа. Оттуда его сутра в понедельник доставили под конвоем на вертолете.

Каждую ночь его будут отвозить назад во Францию, но уже в другую тюрьму - возле границы.

Ожидается, что судебный процесс будет длиться четыре дня. На протяжении всего этого времени здание суда будут охранять около 200 сотрудников полиции.