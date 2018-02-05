Суд отпустил архитекторов, подозреваемых в поджоге здания УПЦ МП

Копірайт зображення UNIAN Image caption Заседание коллегии Апелляционного суда Киева по делу обжалования меры пресечения для Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, 5 февраля 2018 года

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в попытке поджога сооружения УПЦ МП.

Их освободили под личное обязательство народных депутатов и представителя Генштаба ВСУ.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Горбаня и Шемотюка, изменив им меру пресечения с 60 суток содержания под стражей на личное обязательство.

Согласно решению суда, они должны прибывать в следственных по первому требованию, не выезжать из Киева, сообщать об изменении места проживания, сдать загранпаспорт.

Постановление будет действовать до 25 марта - в течение времени досудебного расследования.

27 января Шевченковский районный суд Киева арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которые подозреваются в попытке поджога здания Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенного на территории Десятинного монастыря.