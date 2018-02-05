Экс-врач сборной США по гимнастике получил еще 125 лет за домогательства

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце января экс-врач сборной США по спортивной гимнастике был осужден на 175 лет тюремного заключения

Бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару озвучили третий приговор, он должен провести в тюрьме в общей сложности до 125 лет.

Согласно вердикту, Нассар, признанный виновным в сексуальных домогательствах, должен провести за решеткой не менее 40 лет, и только после этого срока может попросить о досрочном освобождении.

В ходе слушаний в штате Мичиган Нассар принес извинения всем, кто пострадал от его действий.

"Невозможно передать всю глубину моего раскаяния", - заявил он.

В то же время судья Джанис Каннингэм заявила, что она не считает, что Нассар "полностью осознает сделанное и понимает разрушительное влияние, оказанное на жертв".

В конце января 2018 года суд в округе Ингем (штат Мичиган) в рамках рассмотрения других обвинений, приговорил Нассара к 175 годам заключения за сексуальные домогательства к спортсменкам.

А в декабре 2017 года федеральный суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.

Нассара обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 265 женщин и девочек-спортсменок.

В их числе всемирно известные американские гимнастки - четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс, двукратные олимпийские чемпионки Александра Райсман и Габриэлле Дуглас, золотая медалистка Олимпиады 2012 года Маккайла Марони.

Серьезное влияние на будущее

Раджин Вайдянатан, BBC News

Тот факт, что Ларри Нассар проведет остаток своей жизни за решеткой, не является сюрпризом.

Однако эти слушания инициировали глубокую дискуссию о сексуальном насилии, и это будет иметь серьезное и длительное воздействие.

Отказываясь от анонимности в суде, смелые молодые женщины вдохновили своим поступком бесчисленное количество других жертв подобных злоупотреблений.

Копірайт зображення JEFF KOWALSKY/AFP/GETTY IMAGES Image caption Количество женщин, которые обвиняют экс-врача в домогательствах, выросло до 265

Однако эти судебные слушания расскрыли еще одну правду о сексуальном насилии - неспособность многих учреждений серьезно рассматривать жалобы.

Многие женщины отмечают, что к их проблемам никто не прислушался, а Нассар продолжал свои злоупотребления.