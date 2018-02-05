Израильтянин убит ножом на остановке на Западном берегу
Гражданин Израиля был убит неизвестным недалеко от одного из крупнейших израильских поселений на оккупированном Западном берегу. Власти Израиля охарактеризовали нападение как террористический акт.
Нападавшему удалось скрыться, и сейчас ведутся его поиски. По имеющейся информации, это палестинец.
Смерть жертвы от ранений подтвердил в Twitter официальный представитель израильской полиции Микки Розенфельд.
Как сообщает AFP со ссылкой на распространенное в городе информационное сообщение, погибший мужчина был жителем поселения Хар-Брака. Убитому было около сорока лет.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападавшего во что бы то ни стало найдут и привлекут к ответственности.
Нападение произошло на следующий день после чтого, как Израиль задним числом легализовал самовольное еврейское поселение в ответ на убийство местного жителя в январе.
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Нападение произошло на автобусной остановке недалеко от города Ариэль на Западном берегу.
На кадрах с камер наблюдения, которые публикуют израильские СМИ, видно, как мужчина с рюкзаком подходит к человеку, стоящему на остановке и бьет его ножом в грудь.
Как сообщают военные, находившийся неподалеку солдат преследовал нападавшего на автомобиле и сбил него, но тому все равно удалось бежать.
Как следует из заявления военных, они полагают, что нападавший - палестинец, сообщает AFP. Его разыскивают военные и полиция. Город оцеплен.
Пока никто не взял на себя ответственности за эту акцию, однако радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, выпустила заявление, в котором одобрила нападение, назвав его продолжающимся сопротивлением решению США признать Иерусалим столицей Израиля.
Череда нападений
Меньше месяца назад, девятого января, в своей машине по дороге домой был обстрелян житель поселения Хават-Гилад, раввин Разиэль Шевах. Через несколько дней он скончался в больнице. Поиски его убийцы все еще продолжаются.
Череда нападений палестинцев на израильтян продолжается с 2015 года. За это время жертвами атак стали 52 гражданина Израиля и пятеро иностранцев.
По данным израильской полиции, за этот же период были убиты 300 палестинцев - в основном это были нападавшие во время столкновений с израильскими военными.
Ариэль - одно из крупнейших израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Ранее Израиль заявлял, что в случае, если с палестинцами будет заключен договор, Ариэль, а также ряд других городов и поселений построенных на оккупированной территории, должны остаться за Израилем.
Палестинцы настаивают на том, что все израильские поселения, построенные на земле, которую они считают своей, должны быть снесены.
С начала оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима в 1967 году израильские поселенцы построили на этих территориях около 140 поселений. Сегодня в там живет около 600 тысяч израильтян.
Кроме того на территориях находятся около 100 форпостов - небольших стихийных поселений, построенных без санкции правительства.
В прошлом году парламент Израиля задним числом легализовал 55 форпостов. Некоторые из них были расположены на земле, находившейся в частных владениях палестинцев, которым теперь будет выплачена компенсация.