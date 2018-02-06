Минкульт хочет вернуть участок в Киеве, где стоит храм УПЦ МП

Копірайт зображення УНИАН Image caption Богослужение УПЦ МП и акция протеста возле Национального музея истории Украины

Министерство культуры сообщило, что готовит судебный иск о незаконном захвате земельного участка на территории Национального музея истории Украины в центре столицы.

Согласно сообщению министерства, такие меры будут приняты безотлагательно, чтобы вернуть землю в пользование музея на улице Владимирская в Шевченковском районе столицы. Сейчас здесь расположено здание УПЦ МП.

В ведомстве отмечают, что "незаконное здание" находится на земельном участке особо ценных территорий и наносит вред объектам культурного наследия.

"Единственным законным пользователем земельного участка, по состоянию на сегодня, является Национальный музей истории Украины. Законные права музея как землепользователя нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что Минкульт примет участие в рассмотрении дела и повторно направит в правоохранительные органы обращение о незаконной постройке около фундамента Десятинной церкви.

3 февраля на этом месте прошли акции протеста. Участники митинга требовали демонтировать незаконно построенное, по их словам, здание храма УПЦ МП рядом с Национальным историческим музеем Украины.

Копірайт зображення PAVLO KALIUK Image caption Протест против незаконной застройки исторической местности

Кроме того, они выступили в поддержку арестованных ранее активистов и требовали освободить из-под стражи архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

27 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца за попытку поджечь так называемый Десятинный монастырь УПЦ Московского патриархата. А 5 февраля апелляционный суд Киева освободил их из-под стражи.