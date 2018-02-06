Должники алиментов не смогут ездить за границу и управлять авто

Копірайт зображення УНИАН Image caption Пограничники не будут выпускать злостных должников алиментов

Со вторника начал действовать новый, более жесткий закон для должников алиментов.

Те, кто не платит алименты более шести месяцев, не смогут выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

Кроме того, такой человек не сможет решать, имеет ли право его ребенок покидать территорию страны с матерью или отцом.

В Государственной пограничной службе сообщили ВВС Украина, что уже готовы к новому законодательству.

"Ожидаем поступления постановления от государственных исполнителей неплательщиков алиментов. Пограничники будут выполнять эти решения", - рассказал ВВС Украина пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Также для неплательщиков предусмотрели новый вид ответственности. Это общественно-полезные работы, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком напрямую.

"Доска позора"

Минюст уже создал публичный реестр должников алиментов - так называемую "доску позора".

Информация о каждом неплательщике, по которому открыто судебное производство по неуплате алиментов более трех месяцев, попадает в этот реестр.

По словам министра юстиции Павла Петренко, этот реестр уже начал работать и насчитывает более 75 тысяч записей.

По его словам, в нем есть "и депутаты, и бывшие министры, и представители органов центральной исполнительной власти, местных властей и силовики".

Сколько должны?

В пояснительной записке к соответствующему закону депутаты сообщили, что на 1 сентября 2017 года существует 539 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов.

17% из них - это дела с задолженностью более трех месяцев.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images Image caption Должник алиментов не сможет решать, имеет ли право его ребенок покидать территорию страны с одним из родителей

Во власти ожидают, что новое законодательство уменьшит задолженность по уплате алиментов.

Однако адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Николай Алексюк сомневается, что предложенные нормы решат проблему.

"Львиная доля случаев невыплаты алиментов связана с тем, что у мужчины или у женщины отсутствуют соответствующие материальные средства для выплаты", - говорит юрист.

Поэтому, по его словам, запрет на выезд за границу, управление транспортным средством или реестр неплательщиков алиментов "направлены на наказание неплательщика, но не играют роли собственно для самой уплаты алиментов".

Вместе с тем, юрист считает, что действенным может быть введение общественно-полезных работ для таких должников.

Закон об усилении ответственности парламент принял в декабре 2017 года, а в январе 2018-го его подписал президент.