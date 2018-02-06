На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

Копірайт зображення Reuters Image caption Мальдивская полиция готовится дать отпор сторонникам оппозиции, вышедшим на улицы в знак протеста

Правительство Мальдивской республики ввело в стране чрезвычайное положение сроком на 15 суток на фоне политического кризиса в стране.

Мальдивская полиция арестовала верховного судью страны Абдуллу Саида и судью верховного суда Али Хамида. Они были задержаны во вторник утром, как заявили в полиции, для проведения следственных мероприятий. О конкретных обвинениях, предъявленных судьям, ничего не говорится.

По некоторым сообщениям, остальных судей полиция с понедельника против их воли удерживает в здании суда.

Также арестован бывший президент этого островного государства, влиятельный оппозиционный политик Абдул Гаюм.

Чрезвычайное положение дает силовикам более широкие полномочия при арестах.

Работа парламента приостановлена по указу правительства, которое также дало армии указ противодействовать любым попыткам Верховного суда объявить импичмент нынешнему президенту Абдулле Ямину.

Кризис на Мальдивах начался после того, как президент Ямин, пребывающий у власти с 2013 года, отказался исполнить решение Верховного суда, постановившего отпустить находящихся в заключении лидеров оппозиции.

Совбез ООН прокомментировал происходящее на Мальдивах в Twitter: "Америка поддерживает народ Мальдив. Мальдивское правительство и военные должны уважать верховенство закона, свободу выражения и демократические институты. Мир наблюдает".

Почему все внимание приковано к Верховному суду?

В пятницу Верховный суд Мальдив постановил, что судебный процесс над бывшим президентом Мохамедом Нашидом, прошедший в 2015 году, был неконституционным.

Первый демократически избранный президент островного государства Мохамед Нашид был приговорен к 13 годам заключения по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии обвинения он лично заказал арест судьи.

Копірайт зображення AFP/getty Image caption В прошлом Мохамед Нашид говорил ВВС, что хочет вернуться на Мальдивы и принять участие в выборах президента

Приговор Нашиду осудило международное сообщество. Через год бывшему президенту разрешили выехать в Британию на лечение, после чего он получил в стране политическое убежище.

В своем последнем постановлении Верховный суд также потребовал вернуть парламентские кресла 12 депутатам. Если это произойдет, оппозиция вновь получит в парламенте Мальдив большинство.

Кто такой Абдул Гаюм и почему он важен

80-летний Абдул Гаюм правил страной почти 40 лет до того, как в 2008 году Мальдивы приняли многопартийную демократическую систему власти.

Гаюм - сводный брат нынешнего президента Ямина, но как политик он поддерживает оппозицию.

По словам представителей оппозиции, бывшего президента задержали в его доме. За несколько минут до этого он написал в Twitter, что к его дому стягиваются полицейские.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором бывший президент, обращаясь к сторонникам, призывает их быть сильными и говорит, что не нарушал закон.

Что еще сделало правительство в ответ на постановление Верховного суда

Указом правительства отправлен в отставку глава полиции, пообещавший, что правоохранители будут добиваться исполнения постановления. Кроме того правительство распорядилось задержать двоих депутатов парламента.

Также правительство выпустило свое постановление, в котором объявило недействительными любые ордеры на арест президента Ямина за неповиновение решению суда.

Копірайт зображення Reuters Image caption В воскресенье на Мальдивах прошли акции с требованием освободить девятерых заключенных членов парламента

В прошлый раз на Мальдивах чрезвычайное положение объявлялось в 2015 году после того, как правительство объявило о готовившемся покушении на президента Ямина.

Чрезвычайное положение тогда вступило в силу за два дня до даты масштабной протестной акции, которую готовили сторонники Нашида.

Как реагирует оппозиция

Мохамед Нашид, находящийся в изгнании на Шри-Ланке, в беседе с ВВС охарактеризовал действия правительства как бесстыдное нарушение закона, равносильное государственному перевороту.

"Граждане Мальдив уже устали от этого преступного, беззаконного режима", - сказал Нашид, призвав президента Ямина немедленно подать в отставку.

Член парламента от оппозиционной партии Ева Абдулла заявила, что введение чрезвычайного положения - шаг отчаяния, свидетельствующий о том, что правительство потеряло все, включая уверенность в людях и государственных институтах.