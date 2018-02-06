Рада призвала Дуду ветировать закон об "украинских националистах"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Почетный караул во время визита польского президента Анджея Дуды в Украину, 2015 год

Верховная Рада 242 голосами призвала президента Польши Анджея Дуду ветировать законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

На прошлой неделе польские парламентарии одобрили изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП). Этот законопроект уже рассорил Польшу с Израилем.

• Почему Польша пошла в наступление на "украинских националистов"?

На этой же неделе свою реакцию выразил украинский парламент. Верховная Рада отметила, что новая редакция польского закона противоречит Декларации памяти и солидарности, принятой парламентами двух стран в 2016 году.

В чем обвинили "украинских националистов"?

Польские депутаты дополнили список преступлений, которые изучает и расследует ИНП, теми, которые совершили "украинские националисты" и "члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом". Это должно касаться периода 1925-1950 годов.

В законе содержится и конкретный список преступлений:

Применение насилия и террора украинскими националистами (очевидно, речь идет об убийствах польских должностных лиц во Львове членами ОУН (б) в 1930-х годах)

Участие в преступлениях Холокоста;

Массовые убийства поляков на Волыни и на территории Восточной Малой в 1943-1944 годах.

Что критикует в польском законе украинский парламент

Копірайт зображення GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images Image caption Заседание Верховной Рады

Верховная Рада отметила, что изменения в польский закон дают антиисторическое определение "так называемым преступлениям украинских националистов".

Это, по мнению украинских парламентариев, может привести к "манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций" в польском обществе, что угрожает свободному обмену мнениями.

Кроме того, рост антиукраинских настроений увеличивает риск ограничения прав и свобод украинских трудовых мигрантов в Польше, говорится в заявлении.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет ... навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - говорится в заявлении парламента.

Украинские депутаты также призвали Польшу "совместно и объективно" оценивать исторические обстоятельства и применять персональную, а не коллективную ответственность за преступления против человечности и военные преступления первой половины ХХ века.