Рада призвала Дуду ветировать закон об "украинских националистах"
Верховная Рада 242 голосами призвала президента Польши Анджея Дуду ветировать законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".
На прошлой неделе польские парламентарии одобрили изменения в закон об Институте национальной памяти (ИНП). Этот законопроект уже рассорил Польшу с Израилем.
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На этой же неделе свою реакцию выразил украинский парламент. Верховная Рада отметила, что новая редакция польского закона противоречит Декларации памяти и солидарности, принятой парламентами двух стран в 2016 году.
В чем обвинили "украинских националистов"?
Польские депутаты дополнили список преступлений, которые изучает и расследует ИНП, теми, которые совершили "украинские националисты" и "члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом". Это должно касаться периода 1925-1950 годов.
В законе содержится и конкретный список преступлений:
- Применение насилия и террора украинскими националистами (очевидно, речь идет об убийствах польских должностных лиц во Львове членами ОУН (б) в 1930-х годах)
- Участие в преступлениях Холокоста;
- Массовые убийства поляков на Волыни и на территории Восточной Малой в 1943-1944 годах.
Что критикует в польском законе украинский парламент
Верховная Рада отметила, что изменения в польский закон дают антиисторическое определение "так называемым преступлениям украинских националистов".
Это, по мнению украинских парламентариев, может привести к "манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций" в польском обществе, что угрожает свободному обмену мнениями.
Кроме того, рост антиукраинских настроений увеличивает риск ограничения прав и свобод украинских трудовых мигрантов в Польше, говорится в заявлении.
"Верховная Рада Украины категорически не приемлет ... навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - говорится в заявлении парламента.
Украинские депутаты также призвали Польшу "совместно и объективно" оценивать исторические обстоятельства и применять персональную, а не коллективную ответственность за преступления против человечности и военные преступления первой половины ХХ века.