Дуда подпишет закон об "украинских националистах"

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Президент Польши Анджей Дуда подпишет изменения к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов". Об этом он объявил во время выступления в президентском дворце в Варшаве.

Польский президент также заявил, что направит закон в Конституционный трибунал.

На прошлой неделе польские парламентарии одобрили изменения к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Этот законопроект уже поссорил Польшу и Израиль.

Тогда же свою реакцию выразил украинский парламент.

Верховная Рада отметила, что новая редакция польского закона противоречит Декларации памяти и солидарности, принятой парламентами двух стран в 2016 году.

Во вторник украинский парламент 242 голосами призвал президента Польши Анджея Дуду ветировать законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

В чем обвинили "украинских националистов"?

Польские депутаты дополнили список преступлений, которые изучает и расследует ИНН, теми, которые совершили "украинские националисты" и "члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом". Это должно касаться периода между 1925 и 1950 годами.

В законе содержится и конкретный перечень преступлений:

◾ Использование насилия и террора украинскими националистами (очевидно, речь идет об убийствах польских должностных лиц во Львове членами ОУН(б) в 1930-х годах)

◾ Участие в преступлениях Холокоста;

◾ Массовые убийства поляков на Волыни и на территории Восточной Малопольши в 1943-1944 годах.