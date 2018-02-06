Биткоин упал ниже $ 6 тысяч

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Стоимость биткоина упала ниже 6 тысяч долларов. Это самая низкая цена криптовалюты с ноября 2017 года.

Во вторник, согласно индексу цен новостного сайта Coindesk, цена биткоина упала до 5947 долларов.

Своего максимума в 19 тысяч долларов криптовалюта достигла в ноябре. Затем с середины декабря она начала неуклонно падать.

Накануне несколько крупных банков США и Британии запретили своим клиентам использовать кредитные карты для приобретения цифровой валюты.

Похоже, ужесточение законодательства в некоторых странах, поколебало доверие к криптовалюте.