Биткоин упал ниже $ 6 тысяч
- 6 февраля 2018
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Стоимость биткоина упала ниже 6 тысяч долларов. Это самая низкая цена криптовалюты с ноября 2017 года.
Во вторник, согласно индексу цен новостного сайта Coindesk, цена биткоина упала до 5947 долларов.
Своего максимума в 19 тысяч долларов криптовалюта достигла в ноябре. Затем с середины декабря она начала неуклонно падать.
Накануне несколько крупных банков США и Британии запретили своим клиентам использовать кредитные карты для приобретения цифровой валюты.
Похоже, ужесточение законодательства в некоторых странах, поколебало доверие к криптовалюте.