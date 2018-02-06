Суд разрешил задержать Гужву
Шевченковский суд Киева 5 февраля дал разрешение на задержание главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужвы.
Также суд решил взыскать 1 млн 35 тысяч гривен залога, внесенного Гужвой.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Игорь Гужва, который сейчас находится в Австрии, подтвердил в Facebook иформацию о намерениях правоохранителей его задержать.
"Есть "Страна", которая очень не нравится высшему руководству государства. И есть ее главный редактор, которого хотят посадить в тюрьму (или, как вариант, отправить "путем Бузины"). То, что я смог легально выехать из страны, в эти планы не вписывалось. Поэтому теперь приказано срочно исправить ситуацию. Вчера суд определил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск)", - сообщил Гужва.
"Если Гужва не придет на заседание суда, назначенное на 12 февраля, он, согласно процедуре, будет объявлен в межгосударственный, а затем в международный розыск", - сообщила Лариса Сарган "Интерфакс-Украина".
Главный редактор издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва 31 января 2018 года сообщил, что уехал в Автсрии и обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
Он добавил, что выехал из Украины законно.
"6 января истек срок меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева. После этого я свободно покинул страну", - пояснил господин Гужва.
Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье о вымогательстве.
Редактора издания подозревают в том, что он "требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика".
24 июня 2017 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 544 тысячи гривен.
26 июня 2017 года за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что главреда подозревают еще и в неуплате налогов в особо крупных размерах.
Сам Гужва сказал, что обыск в редакции и его задержание - "спланированная провокация".
Он уже не в первый раз имеет проблемы с правоохранительными органами с тех пор, как начал карьеру в медиабизнесе.
В июле 2015 года его задерживали по обвинению в неуплате налогов, а в адрес ежедневной газеты, входившей в основанный им холдинг, звучала критика за якобы пророссийскую или прооппозиционную направленность.
Игорь Гужва отвергает любые обвинения и утверждает, что власть оказывает на него давление.