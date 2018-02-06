Суд разрешил задержать Гужву

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Шевченковский суд Киева 5 февраля дал разрешение на задержание главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужвы.

Также суд решил взыскать 1 млн 35 тысяч гривен залога, внесенного Гужвой.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Игорь Гужва, который сейчас находится в Австрии, подтвердил в Facebook иформацию о намерениях правоохранителей его задержать.

"Есть "Страна", которая очень не нравится высшему руководству государства. И есть ее главный редактор, которого хотят посадить в тюрьму (или, как вариант, отправить "путем Бузины"). То, что я смог легально выехать из страны, в эти планы не вписывалось. Поэтому теперь приказано срочно исправить ситуацию. Вчера суд определил меня задержать и принудительно доставить на заседание (если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск)", - сообщил Гужва.

"Если Гужва не придет на заседание суда, назначенное на 12 февраля, он, согласно процедуре, будет объявлен в межгосударственный, а затем в международный розыск", - сообщила Лариса Сарган "Интерфакс-Украина".

Главный редактор издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва 31 января 2018 года сообщил, что уехал в Автсрии и обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

Он добавил, что выехал из Украины законно.

"6 января истек срок меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева. После этого я свободно покинул страну", - пояснил господин Гужва.

Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье о вымогательстве.

Редактора издания подозревают в том, что он "требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика".

Копірайт зображення unian Image caption Игорь Гужва на заседании суда по избранию ему меры пресечения, июнь 2017

24 июня 2017 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 544 тысячи гривен.

26 июня 2017 года за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что главреда подозревают еще и в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Сам Гужва сказал, что обыск в редакции и его задержание - "спланированная провокация".

Он уже не в первый раз имеет проблемы с правоохранительными органами с тех пор, как начал карьеру в медиабизнесе.

В июле 2015 года его задерживали по обвинению в неуплате налогов, а в адрес ежедневной газеты, входившей в основанный им холдинг, звучала критика за якобы пророссийскую или прооппозиционную направленность.

Игорь Гужва отвергает любые обвинения и утверждает, что власть оказывает на него давление.