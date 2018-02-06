Азиатские фондовые индексы упали вслед за Доу-Джонсом

Копірайт зображення BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images Image caption Мужчина в Токио наблюдает за падением фондовых индексов

Азиатские финансовые рынки открылись падением во вторник, поскольку инвесторы сбрасывали акции после рекордного падения американского рынка за последние годы.

Утром японский индекс Nikkei 225 снизился на 7%, но вскоре частично восстановил утраченные позиции. В итоге падение составило 4,7%.

В Гонконге индекс Hang Seng упал на 1649,8 пункта или 5,12%, индекс Южной Кореи Kospi сократился на 2,6%. Фондовый индекс Австралии S&P/ASX 200 потерял 3,2%.

Ситуация на рынках в Азии, как правило, меняется в соответствии с тенденциями в США.

Ситуация сказалась и на биржах Лондона, Франкфурта и Парижа, где падение индексов достигало 3%.

Что случилось в США

Фондовый индекс Доу-Джонса в понедельник упал на 1175 пунктов - это самое сильное падение главного фондового индекса США за один день со времен финансового кризиса 2008 года.

За день ведущий фондовый индекс США упал на 4,6%, побив одиннадцатилетний антирекорд. 29 сентября 2008 года индекс Доу-Джонса упал на 777,68 пунктов, после того как конгресс не одобрил выделение банкам 700 млрд долларов госпомощи после коллапса инвестбанка Lehman Borthers.

Сейчас инвесторы ищут малейшие сигналы перемен в экономических прогнозах, ожидая, что они могут привести к росту ключевой ставки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Так резко Доу-Джонс не падал с 2008 года

В пятницу Министерство занятости США выпустило статистику по занятости, показавшую, что зарплаты американцев выросли больше, чем предполагалось.

С ростом зарплат есть риск роста инфляции, обусловленной повышением трат.

Чтобы противодействовать возможной инфляции, американский центробанк должен будет поднять процентные ставки, что пугает инвесторов, которые ожидали, что ключевая ставка в США будет подниматься не чаще двух-трех раз в год.

Фондовые индексы

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Лондонский FTSE 100 закрылся на 1,46% ниже открытия в понедельник.

Копірайт зображення AFP Image caption Во вторник вслед за США упали котировки на азиатских фондовых рынках

Инвесторы избавляются от акций в ожидании роста процентных ставок.

Позитивные новости и коррекция рынка

В январе индекс Доу-Джонса показывал быстрый рост: в течение месяца он преодолел рубежи в 25 и 26 тысяч пунктов.

Сброс акций начался на прошлой неделе после того, как показатели роста занятости в США привели к ожиданиям роста учетной ставки.

"Новости экономики из США оказались более оптимистичными, чем ожидалось, - говорит глава финансовой компании Motley Fool Дэвид Куо. - Парадоксальным образом коррекция рынка была вызвана позитивными экономическими новостями".

Президент США Дональд Трамп после своего вступления в должность несколько раз говорил о росте фондовых рынков США. Последний твит Трампа на эту тему датируется 7 января.

"Фондовый рынок создает невероятные преимущества для нашей страны, не только с точки зрения рекордного роста цен на акции, но и создавая новые рабочие места. Работа. Работа. Работа. Семь ТРИЛЛИОНОВ долларов стоимости было создано с тех пор, как мы одержали нашу большую победу на выборах!" - написал Трамп.

Однако в понедельник представитель Белого дома сказал в интервью CNBC, что падение индекса Доу-Джонса вызывает беспокойство.

"Мы всегда беспокоимся, если видим падение капитализации рынка, но мы уверены в фундаментальных показателях экономики", - заявил чиновник.

Будет ли это падение иметь долгосрочные последствия

Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе инвесторы должны быть готовы к нестабильной ситуации на фондовых рынках.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Джоэл Праккен, главный экономист IHS Markit в США, прогнозирует, что заработок на курсе акций будет ограниченным в течение следующих двух лет.

"Разница между этим и прошлым годом заключается в том, что мы увидим такие периоды нестабильности, как тот что сейчас, когда рынок реагирует на повышение инфляции. Мы просто не привыкли к этому, так как подобные вещи происходили очень давно, с тех пор произошла значительная коррекция рынка", - подчеркнул он.

Джоэл Праккен добавил, что озаботится состоянием экономики только в том случае, если сложится еще худшая экономическая ситуация.