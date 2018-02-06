Зимняя Олимпиада: охрана заболела норовирусом

Копірайт зображення AFP Image caption Военные заменят частную охрану зимней Олимпиады

Десятки частных охранников, которые должны были обслуживать зимние Олимпийские игры в Южной Корее, попали в больницу с норовирусом.

В воскресенье персонал по безопасности начал испытывать проблемы со здоровьем, появились рвота и диарея.

Всего от выполнения обязанностей отстранили около 1,2 тысяч охранников, 41 человек почувствовал соответствующие симптомы.

На месте распространили соответствующее дезинфицирующее средство, а председатель организационного комитета извинился за эту ситуацию.

Представитель Олимпиады Кристоф Дуби заявил, что были проведены оперативные действия, чтобы избежать дальнейшей вспышки вируса.

"Очень жесткие меры принимаются нами относительно еды и напитков", - сказал он.

Заболевших охранников уже заменили 900 солдатами.

Президент оргкомитета игр Ли Хи-бом заявил, что все места проведения соревнований используют для тренировок, а спортсменам предоставили жилье.

"Я бы хотел извиниться за это", - сказал он.

Ли Хи-бом сообщил, что центр по контролю над заболеваниями и другие правительственные учреждения обдумывают контрмеры.

Олимпийские игры в Пхенчхане откроются в пятницу.

На прошлогоднем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне несколько спортсменов были вынуждены покинуть соревнования, когда обнаружили вспышку норовируса в отеле.