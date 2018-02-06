Корь не отступает: умерла женщина, заболели 930 человек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ребенка вакцинируют от кори в одной из киевских поликлиник, январь 2018

За прошлую неделю корью заболели 930 человек, и из-за осложнений умерла одна женщина. Об этом на брифинге сообщил директор Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита.

25-летняя женщина умерла в Прикарпатьи. Она стала четвертым человеком, чью жизнь забрала корь в этом году.

По словам Владимира Курпиты, осложнения фиксируют у 7-11% больных, а один летальный случай регистрируется на 900-1000 заболевших

В каких областях больше всего болеют?

Чиновник привел статистику распространения болезни по областям: больше всего случаев в Ивано-Франковской области - 804, в Одесской - 640, Закарпатской - 549, Черновицкой - 444 и Львовской - 242.

Самый низкий уровень заболеваемости регистрируют в Черниговской, Харьковской, Сумской, Луганской, Ровенской и Житомирской областях.

Однако, директор Центра общественного здоровья МОЗ отметил, что по состоянию на 2 февраля в Украине не осталось ни одного региона, где бы не был зарегистрирован хотя бы один случай кори.

Вакцины и вакцинация

Владимир Курпита сообщил, что на 1 февраля в рамках усиленной иммунизации вакцинировали 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины, и 78% детей, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.

В начале прошлой недели остаток вакцин составил 267 тысячи доз.

В конце февраля в Украину доставят дополнительные 220 тысяч доз вакцины КПК (корь, паротит, краснуха), закупленные ЮНИСЕФ по заказу МОЗ.

Вакцины будут поставлять в три этапа - после поставки первой части в 220 тысяч доз в конце февраля, ЮНИСЕФ привезут еще 800 тысяч доз в конце марта, и третью часть в 77 тысяч доз - в конце мая.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ также поставит 901,4 тысячи доз вакцины КПК.