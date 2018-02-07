Электрокар Маска "пересек орбиту Марса"
Капсула с электромобилем Tesla пересекла орбиту Марса. Об этом в сети Twitter сообщил руководитель компании Space X Маск.
"Третье возгорание успешно. Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов", - написал Илон Маск .
Накануне сообщалось об успешном запуске ракеты-носителя Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди в американской Флориде.
70-метровая ракета рассчитана на то, чтобы вывести на околоземную орбиту до 64 тонн груза.
Для этой экспериментальной миссии Маск решил использовать в качестве полезной нагрузки свой старый спортивный автомобиль Tesla вишневого цвета. А на место водителя привязали манекена.
"Автомобиль удалится от Земли примерно на 400 млн км и будет лететь со скоростью 11 км в секунду. По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, возможно даже более миллиарда лет", - сказал Маск репортерам на брифинге в понедельник.
Аудиосистема автомобиля будет непрерывно проигрывать хит Дэвида Боуи Space Oddity.
Маск надеется, что три камеры видеонаблюдения, которыми оснащен автомобиль, обеспечат "эпические кадры".