Дуда подписал закон об "украинских националистах"

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Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

Об этом сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на пресс-секретаря президента Кшиштофа Лапинского.

Ранее Дуда заявлял о намерениях подписать этот закон.

Также он сообщил, что направит закон в Конституционный трибунал, чтобы проверить, соответствуют ли его положения польской конституции, и не ограничивает ли он свободу слова.

Обвинение "украинских националистов"?

На прошлой неделе польские парламентарии одобрили изменения к закону об Институте национальной памяти (ИНП), который, в частности, предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

Польские депутаты дополнили список преступлений, которые изучает и расследует ИНН, теми, которые якобы совершили "украинские националисты" и "члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом". Это должно касаться периода между 1925 и 1950 годом.

В законе содержится и конкретный перечень преступлений:

◾ Использование насилия и террора украинскими националистами (очевидно, речь идет об убийствах польских должностных лиц во Львове членами ОУН (б) в 1930-х годах)

◾ Участие в преступлениях Холокоста;

◾ Массовые убийства поляков на Волыни и на территории Восточной Малопольши в 1943-1944 годах.

Во вторник Верховная Рада приняла заявление, в котором отметила, что новая редакция польского закона противоречит Декларации памяти и солидарности, принятой парламентами двух стран в 2016 году.

Украинский парламент призвал президента Польши Анджея Дуду ветировать законопроект.

Чем недоволен Израиль?

Ранее резкую реакцию на польский законопроект выразил Израиль.

Как сообщает корреспондент ВВС в Варшаве Адам Истон, закон, среди прочего, предусматривает трехлетний срок тюремного заключения для людей, которые обвиняют польскую нацию или государство в соучастии в Холокосте.

Израиль озабочен тем, что те, выжившие после Холокоста, могут получить иски за свидетельства, в которых обвиняют поляков в причастности к Холокосту.

Израильские власти считают, что это может помешать людям говорить правду об этом преступлении.

Во время выступления господин Дуда признал, что отдельные поляки совершали преступления против евреев во время войны, однако он отметил, что польское государство не было соучастником Холокоста.

"Поляки ни в одном системном виде не участвовали в Холокосте", - сказал он.