В День влюбленных браки будут регистрировать до полуночи

Копірайт зображення УНІАН Image caption 14 февраля работу органов регистрации брака продолжат до полуночи

В День влюбленных органы регистрации актов гражданского состояния будут работать в продленном режиме.

По сообщению министерства юстиции, центральный отдел государственной регистрации браков в Киеве и отделы ведомства других городов Украины ждут влюбленных 14 февраля с восьми утра до полуночи.

"Любите, а о документах позаботится Минюст!", - говорит в сообщении министерство на странице в Facebook.

В обнародованном под постом видео представитель главного территориального управления юстиции в Киеве Рада Дашутина сообщила, что в День Святого Валентина "можно не волноваться, что не успеете подать заявление, или зарегистрировать свой брак с любимым человеком".

"За чашкой вкусного кофе вы сможете подать заявление на регистрацию брака и сразу провести торжественную помолвку. Зарегистрировать свой брак и отпраздновать юбилей свадьбы", - говорит Дашутина.

Летом 2016 года Министерство юстиции запустило услугу "Брак за сутки". Сервис призван сделать процедуру бракосочетания максимально удобной и комфортной.

Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, которые заставляли украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней.

Позже пилотный проект был распространен по всей территории Украины.

С момента запуска проекта, по состоянию на ноябрь 2017 года было проведено почти 22 тысячи регистраций "быстрых" браков.