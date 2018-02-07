В День влюбленных браки будут регистрировать до полуночи
В День влюбленных органы регистрации актов гражданского состояния будут работать в продленном режиме.
По сообщению министерства юстиции, центральный отдел государственной регистрации браков в Киеве и отделы ведомства других городов Украины ждут влюбленных 14 февраля с восьми утра до полуночи.
"Любите, а о документах позаботится Минюст!", - говорит в сообщении министерство на странице в Facebook.
В обнародованном под постом видео представитель главного территориального управления юстиции в Киеве Рада Дашутина сообщила, что в День Святого Валентина "можно не волноваться, что не успеете подать заявление, или зарегистрировать свой брак с любимым человеком".
"За чашкой вкусного кофе вы сможете подать заявление на регистрацию брака и сразу провести торжественную помолвку. Зарегистрировать свой брак и отпраздновать юбилей свадьбы", - говорит Дашутина.
Летом 2016 года Министерство юстиции запустило услугу "Брак за сутки". Сервис призван сделать процедуру бракосочетания максимально удобной и комфортной.
Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, которые заставляли украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней.
Позже пилотный проект был распространен по всей территории Украины.
С момента запуска проекта, по состоянию на ноябрь 2017 года было проведено почти 22 тысячи регистраций "быстрых" браков.