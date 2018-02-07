Британские ученые рекомендуют вакцинацию против гриппа

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Национальная служба здравоохранения Великобритании предлагает врачам использовать следующей зимой новый тип вакцины против гриппа.

Чиновники говорят, что людям старше 65 лет нужно предложить препарат Fluad для укрепления иммунитета.

Это важно для пожилых людей, так как их иммунная система часто слабее и менее эффективно реагирует на некоторые вакцины, говорят эксперты.

Ежегодно ученые прогнозируют, какой именно грипп будет распространен, и какой вакциной стоит запасаться.

Существуют также разные типы вакцины против гриппа, предназначенные для различных групп пациентов.

Рекомендации на следующую зиму:

• Дети, которые часто контактируют со сверстниками, и более чувствительны к гриппу В, должны продолжать получать вакцину в виде назального спрея

• Молодым людям "группы риска", в частности беременным женщинам, предлагается вакцина против четырех штаммов гриппа

• Людей старше 65 лет надо вакцинировать препаратом Fluad, который охватывает три штамма гриппа

Национальная служба здравоохранения заявила, что в 2018 и 2019 годах предоставят дополнительное финансирование для высокоэффективных рекомендованных вакцин.