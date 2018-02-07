Ученые: динозавры начали вымирать еще до падения астероида

Копірайт зображення Getty Images Image caption Динозавры развивались, пока не заполонили всю Землю

Британские ученые считают, что динозавры могли стать жертвой собственного успеха.

По мнению исследователей, они могли начать вымирать еще до падения астероида, поскольку заняли всю планету.

В тот период появились сотни различных динозавров, от жестокого тиранозавра до длинношеего диплодока.

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Однако со временем началось вымирание, поскольку они заполонили всю Землю.

Теория, изложенная в журнале "Природа экологии и эволюции", реконструирует пути динозавров, когда они переместились из Южной Америки.

"Они появились и очень быстро переместились во все части Земли", - сказал исследователь, доктор Университета Рединга Крис Вендитти.

По его словам, динозавры быстро распространились по опустошенной планете, используя любую возможность для развития.

Копірайт зображення Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Image caption Не все ученые считают, что динозавры вымерли от падения астероида

Но к концу их царствования это развитие замедлилось, поскольку животные адаптировались практически к любой среде обитания на Земле. Выжили только птичьи динозавры.

"Они заполнили Землю, им некуда было двигаться. Динозавры приспосабливались к месту жительства, поэтому уже не могли создать новые виды", - заявил доктор Сиара О'Донован из Университета Рединга. "Для них это был финальный гвоздь в крышку гроба, кроме птиц", - говорит он.

Исследование базируется на статистическом методе, который определяет, где существовал каждый из видов динозавров на земном шаре.

Но не все исследователи убеждены в том, что динозавры вымерли еще до падения астероида.

"Динозавры постоянно развивались в течение Мелового периода, незадолго до того, как континенты распались на меньшие части", - считает профессор Университета Портсмута Дэвид Мартилл.

По его мнению, они продолжали создавать новые виды до падения астероида.