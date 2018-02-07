Правящая партия ЮАР договаривается с президентом, обвиненным в коррупции

Копірайт зображення AFP / GETTY IMAGES

Правящая партия Южной Африки "Африканский национальный конгресс" (ANC) заявила о "плодотворных переговорах" с лидером страны Джейкобом Зумой.

ANC отложила встречу на высшем уровне, которая должна была решить будущее президента этой страны.

Вместо этого партия обнародовала заявление, что она провела "плодотворные и конструктивные дискуссии" с ним.

Это происходит в условиях роста давления на Зуму с требованием уйти в отставку. Ранее парламент отложил его обращение к стране на четверг.

Пока неясно, были ли достигнуты какие-то решения на последних переговорах.

Официальное заседание правящей партии состоится 17 и 18 февраля, сообщил ее лидер Кирил Рамафоса.

В декабре Джейкоба Зуму сменил на посту лидера партии 65-летний депутат Кирил Рамафоса.

Во вторник фонд Нельсона Манделы призвал Джейкоба Зуму отказаться от поста президента.

Южная Африка подверглась "систематическому разграблению" под руководством Зумы, и он "должен уйти как можно скорее", - говорится в заявлении.

Обвинения против Зумы?

• 2005 год: обвинен в коррупции в связи с заключением многомиллиардной сделки об оружии

• 2016: решение суда по 18 обвинениям в коррупции

• 2016: суд признал, что он нарушил присягу в должности президента, используя государственные деньги для строительства частного дома - деньги он вернул

• 2017: общественный защитник Южной Африки заявил, что должен состояться суд для расследования обвинений против Зумы по связям с богатой семьей Гупта.

• 2018: Зума соглашается на такую ​​проверку