На Донбассе дети подорвались, играя взрывчаткой

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Трое детей госпитализированы с осколочными ранениями в Донецкой области. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в хирургическом отделении больницы города Курахово. Об этом сообщается на сайте Полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, трагедия произошла 6 февраля около 21-00 в частном доме Красногоровки.

Дети 3, 9 и 14 лет играли на кухне и обнаружили остатки металлического предмета.

Родители детей при взрыве находились в соседней комнате и распивали алкоголь.

Копірайт зображення Поліція Донеччини Image caption Полиция устанавливает обстоятельства травмирования детей

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в сети Facebook сообщил, что у двух младших детей диагностировано повреждение внутренних органов.

"Когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Малыши же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы,", - говорится в сообщении.

Позже, Жебривский уточнил, что младшего ребенка могут перевезти на лечение в Днепр.

"Самая маленькая девочка в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о транспортировке ее в Днепр." - написал Павел Жебривский.

В полиции сообщили, что по факту взрыва открыто уголовное производство. Предварительно трагедию квалифицировали как покушение на умышленное убийство.