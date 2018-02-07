Tesla Маска путешествует в космосе под Боуи
Компания Илона Маска Space X успешно запустила новую ракету Falcon Heavy из космического центра имени Кеннеди во Флориде
Ракета вывела на запланированную траекторию личное авто Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, в салоне которого непрерывно должен звучать хит Дэвида Боуи Space Oddity.
Во вторник сверхтяжелый аппарат - самый мощный со времени "шаттлов" - беспрепятственно поднялся над Атлантическим океаном.
Этот тестовый запуск с самого начала называли крайне рискованным.
Сам Маск оценивал шансы на успех 50 на 50.
"Люди приехали сюда со всего мира, чтобы увидеть или величественный запуск ракеты, или лучший фейерверк в своей жизни", - сказал перед запуском Маск в интервью CNN.
После самого события он отметил:
"У меня в голове был образ гигантского взрыва на площадке, или колес, прыгающих по дороге. Но, к счастью, такого не произошло", - рассказал он журналистам.
"Третье возгорание успешно. Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов" -Twitter Маска.
В автомобиле Tesla установлены камеры наблюдения, которые присылают из космоса эпические снимки.
Ускорители Falcon Heavy, как и было запланировано, после запуска успешно вернулись обратно. Два боковых ускорителя синхронно приземлились на мысе Канаверал.
Третий, центральный ускоритель должен был сесть на плавучую платформу у побережья Флориды, но в итоге он упал в океан примерно в 100 метрах от нее, сообщил Маск.