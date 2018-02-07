Tesla Маска путешествует в космосе под Боуи

Копірайт зображення SPACEX Image caption Целью полета было отправить электрокар в направлении орбиты Марса

Компания Илона Маска Space X успешно запустила новую ракету Falcon Heavy из космического центра имени Кеннеди во Флориде

Ракета вывела на запланированную траекторию личное авто Маска, красный кабриолет Tesla Roadster, в салоне которого непрерывно должен звучать хит Дэвида Боуи Space Oddity.

Во вторник сверхтяжелый аппарат - самый мощный со времени "шаттлов" - беспрепятственно поднялся над Атлантическим океаном.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение В космос машину вывела мощная ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX.

Этот тестовый запуск с самого начала называли крайне рискованным.

Сам Маск оценивал шансы на успех 50 на 50.

"Люди приехали сюда со всего мира, чтобы увидеть или величественный запуск ракеты, или лучший фейерверк в своей жизни", - сказал перед запуском Маск в интервью CNN.

После самого события он отметил:

"У меня в голове был образ гигантского взрыва на площадке, или колес, прыгающих по дороге. Но, к счастью, такого не произошло", - рассказал он журналистам.

"Третье возгорание успешно. Пересек орбиту Марса и продолжает движение к поясу астероидов" -Twitter Маска.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Капсула с электромобилем Tesla уже пересекла орбиту Марса

В автомобиле Tesla установлены камеры наблюдения, которые присылают из космоса эпические снимки.

Копірайт зображення Twitter / elonmusk

Ускорители Falcon Heavy, как и было запланировано, после запуска успешно вернулись обратно. Два боковых ускорителя синхронно приземлились на мысе Канаверал.

Третий, центральный ускоритель должен был сесть на плавучую платформу у побережья Флориды, но в итоге он упал в океан примерно в 100 метрах от нее, сообщил Маск.