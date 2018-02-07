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Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко убежден, что экс-президент Виктор Янукович "сдал Крым" России сознательно, а подготовка к аннексии автономии Россией началась задолго до того, как он бежал из Украины.

Об этом Наливайченко заявил в Оболонском районном суде Киева, где слушается дело о государственной измене бывшего президента. В суд Валентина Наливайченко вызвали в качестве свидетеля.

Экс-глава спецслужб утверждает, что возглавляемому им ведомству стали известны факты скрытой подготовки к аннексии Крыма Россией.

По его словам, руководство Украины, пришедшее к власти после Майдана, всеми способами пыталось помешать аннексии, но это была сложная задача, поскольку Россия готовила ее с 2010 года.

"Подготовка к агрессии - это еще 2010 год, об этом свидетельствуют документы, которые подписывались тогдашними руководителями государства (Украина. - Ред.) и СБУ", - заявил он.

Защита Януковича назвала эти заявления "политическими".

Копірайт зображення AFP Image caption Первые российские военные появились в Крыму без опознавательных знаков

Вербовка и антиукраинские настроения

По словам Наливайченко, на протяжении длительного времени ФСБ России вербовала украинских военнослужащих Крыму, прежде всего офицеров ВМС Украины и спецслужб. Власть Януковича, говорит он, восстанавливала деятельность антиукраинских организаций, которые в 2014 году помогали российским военным.

"Нам было известно, кто из сотрудников спецслужб Крыма, ВМС Украины пошел на сотрудничество с ФСБ России. И вербовка украинских офицеров в Крыму происходила задолго до аннексии автономии в марте 2014 года", - сказал Валентин Наливайченко.

Экс-глава СБУ доказывает, что "сдача" Крыма в феврале-марте 2014 года происходила при непосредственном участии экс-президента Януковича и руководства Службы безопасности Украины.

Виктор Янукович сдал Крым сознательно. Давление со стороны Российской Федерации на него не оказывалось Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ

"Виктор Янукович сдал Крым сознательно. Давление со стороны Российской Федерации на него не оказывалось", - подчеркнул он.

Валентин Наливайченко обнародовал рассекреченный документ СБУ, в котором, как он утверждает, задокументированы факты посещения территории Украины несколькими группами российских генералов в декабре 2013-го и январе 2014 года.

По его словам, это были высокопоставленные лица ФСБ РФ, отвечающие за соблюдение конституционного строя в России. Они посетили не только центральный аппарат СБУ, но и закрытые объекты, в частности, антитеррористический полигон СБУ, говорит Наливайченко.

"Им было оказано полное содействие со стороны руководства СБУ и - по моему убеждению - поддержка со стороны Виктора Януковича", - заявил экс-руководитель спецслужб.

Валентин Наливайченко напомнил, что глава СБУ Александр Якименко сейчас скрывается в России, а в Украине против него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Экс-глава спецслужб также заявил, что он собственными глазами видел российскую технику и военнослужащих в Крыму 22-23 февраля 2014 года. По его словам, именно тогда "началась полномасштабная российская оккупация".

Тогда, говорит он, большинство сотрудников украинских спецслужб в Крыму, которые, вероятно, были завербованы значительно раньше, пошли на сотрудничество с ФСБ России и способствовали захвату зданий, аэропорта и военных объектов Вооруженных Сил Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Янукович ранее возложил ответственность за аннексию Крыма на тех, кто отстранил его от должности

Валентин Наливайченко утверждает, что украинская власть, начиная с 24 февраля 2014-го, направляла официальные материалы в ООН и Совет безопасности ООН, содержащие факты агрессии России против Украины.

"Мы это делали каждую ночь, отсылали всем членам ООН. Резолюции с осуждением оккупации Крыма, которые впоследствии были приняты ООН, готовились на основании именно тех доказательств, которые мы отсылали", - сказал бывший руководитель СБУ.

Адвокаты: нет документальных доказательств

В то же время адвокаты Виктора Януковича в суде заявили, что Валентин Наливайченко, как и другие высокопоставленные лица, пришедшие к власти после Майдана, с помощью обвинений в адрес Виктора Януковича в "сдаче" Крыма пытаются скрыть свою собственную "преступную бездеятельность".

Адвокат Виталий Сердюк также заявил, что у Наливайченко нет докуменальних доказательств непосредственной вины Виктора Януковича в аннексии Крыма, а потому его выступление выглядит сугубо политическим.

Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Оболонский райсуд Киева начал заочное судебное производство по этому делу в мае 2017 года.