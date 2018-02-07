Экс-глава СБУ Наливайченко: Янукович сдал Крым сознательно
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко убежден, что экс-президент Виктор Янукович "сдал Крым" России сознательно, а подготовка к аннексии автономии Россией началась задолго до того, как он бежал из Украины.
Об этом Наливайченко заявил в Оболонском районном суде Киева, где слушается дело о государственной измене бывшего президента. В суд Валентина Наливайченко вызвали в качестве свидетеля.
Экс-глава спецслужб утверждает, что возглавляемому им ведомству стали известны факты скрытой подготовки к аннексии Крыма Россией.
По его словам, руководство Украины, пришедшее к власти после Майдана, всеми способами пыталось помешать аннексии, но это была сложная задача, поскольку Россия готовила ее с 2010 года.
"Подготовка к агрессии - это еще 2010 год, об этом свидетельствуют документы, которые подписывались тогдашними руководителями государства (Украина. - Ред.) и СБУ", - заявил он.
Защита Януковича назвала эти заявления "политическими".
Вербовка и антиукраинские настроения
По словам Наливайченко, на протяжении длительного времени ФСБ России вербовала украинских военнослужащих Крыму, прежде всего офицеров ВМС Украины и спецслужб. Власть Януковича, говорит он, восстанавливала деятельность антиукраинских организаций, которые в 2014 году помогали российским военным.
"Нам было известно, кто из сотрудников спецслужб Крыма, ВМС Украины пошел на сотрудничество с ФСБ России. И вербовка украинских офицеров в Крыму происходила задолго до аннексии автономии в марте 2014 года", - сказал Валентин Наливайченко.
Экс-глава СБУ доказывает, что "сдача" Крыма в феврале-марте 2014 года происходила при непосредственном участии экс-президента Януковича и руководства Службы безопасности Украины.
"Виктор Янукович сдал Крым сознательно. Давление со стороны Российской Федерации на него не оказывалось", - подчеркнул он.
Валентин Наливайченко обнародовал рассекреченный документ СБУ, в котором, как он утверждает, задокументированы факты посещения территории Украины несколькими группами российских генералов в декабре 2013-го и январе 2014 года.
По его словам, это были высокопоставленные лица ФСБ РФ, отвечающие за соблюдение конституционного строя в России. Они посетили не только центральный аппарат СБУ, но и закрытые объекты, в частности, антитеррористический полигон СБУ, говорит Наливайченко.
"Им было оказано полное содействие со стороны руководства СБУ и - по моему убеждению - поддержка со стороны Виктора Януковича", - заявил экс-руководитель спецслужб.
Валентин Наливайченко напомнил, что глава СБУ Александр Якименко сейчас скрывается в России, а в Украине против него возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Экс-глава спецслужб также заявил, что он собственными глазами видел российскую технику и военнослужащих в Крыму 22-23 февраля 2014 года. По его словам, именно тогда "началась полномасштабная российская оккупация".
Тогда, говорит он, большинство сотрудников украинских спецслужб в Крыму, которые, вероятно, были завербованы значительно раньше, пошли на сотрудничество с ФСБ России и способствовали захвату зданий, аэропорта и военных объектов Вооруженных Сил Украины.
Валентин Наливайченко утверждает, что украинская власть, начиная с 24 февраля 2014-го, направляла официальные материалы в ООН и Совет безопасности ООН, содержащие факты агрессии России против Украины.
"Мы это делали каждую ночь, отсылали всем членам ООН. Резолюции с осуждением оккупации Крыма, которые впоследствии были приняты ООН, готовились на основании именно тех доказательств, которые мы отсылали", - сказал бывший руководитель СБУ.
Адвокаты: нет документальных доказательств
В то же время адвокаты Виктора Януковича в суде заявили, что Валентин Наливайченко, как и другие высокопоставленные лица, пришедшие к власти после Майдана, с помощью обвинений в адрес Виктора Януковича в "сдаче" Крыма пытаются скрыть свою собственную "преступную бездеятельность".
Адвокат Виталий Сердюк также заявил, что у Наливайченко нет докуменальних доказательств непосредственной вины Виктора Януковича в аннексии Крыма, а потому его выступление выглядит сугубо политическим.
Виктор Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Оболонский райсуд Киева начал заочное судебное производство по этому делу в мае 2017 года.