Twitter запретил порнофейки

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Twitter стал одной из последних платформ, запретивших порнофейки, - новый тип порнофильмов, в которых цифровым способом заменены лица актрис и актеров.

Эта соцсеть, в отличие от других, позволяет размещать на своих ресурсах порнографию. Однако, порнофейки нарушают правила, ведь речь идет о размещении фото эротического характера без согласия человека.

По информации Twitter, действие любого аккаунта, который будет создавать или распространять интимные изображения без согласия человека, будет временно приостанавлено.

Порнофейки создают с помощью нейронных сетей. Машина "тренируется" с помощью роликов на YouTube и изображений в Google, пытаясь сравнить фрагменты исходных фото с видеозаписью максимально правдоподобно.

И на основе этого создается модель лица героя или героини, которая и подставляется в видео.

В прошлом году эта технология стала достаточно популярной. Однако в январе после выпуска FakeApp - инструмента, автоматизируещего этот процесс - ее начали использовать еще чаще.

Для создания соответствующего продукта стоит нажать лишь одну кнопку.

Копірайт зображення FAKEAPP Image caption FakeApp позволяет с помощью нейросетей перенести лицо одного человека на видео с другим

Группа Reddit, созданная для обмена клипами и комментариями об этом процессе, уже насчитывает более 91 тыс. подписчиков.

Подавляющее большинство из них касается популярных знаменитостей. Однако некоторые пользователи начали создавать клипы, используя лица людей с YouTube.

Кроме этого, появилась информация, что некоторые пользователи создают клипы с участием несовершеннолетних детей, незаконно используя их фото.