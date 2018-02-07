В Финляндии - "олений мятеж"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Над животными хотят установить более жесткий контроль

Местные жители центральной Финляндии инициировали кампанию, целью которой является узаконить содержание оленей в специальных яслях.

Национальная телекомпания Yle сообщила о так называемом "оленьем мятеже" - жители северной части Остроботнии и Кайнуу хотят ужесточить ограничения по выпасу животных.

Они жалуются, что свободный выгул оленей вредит лесам.

Несмотря на то, что коренные саамы пользуются традиционными пастбищными на севере страны, люди, живущие на юг от Лапландии, хотят усилить контроль над животными.

Для этого они используют соцсети.

Это спор длится уже много лет.

Очередная эскалация произошла после того, как министерство сельского и лесного хозяйства инициировало опрос о том, как урегулировать выпас оленей, сообщает сайт Aamulehti.

Один из участников кампании Хелена Хетаринта рассказала, что многие местные жители боятся говорить о неконтролируемых северных оленей из-за угрозы и возможной мести.

"Люди не ухаживают за своим скотом, как того требует закон. Оленеводы откровенно нарушают конституцию", - говорит Хетаринта.

Однако группы, которые представляют оленеводов, утверждают, что они столкнулись со злоупотреблениями и вандализмом.

"Большой дьявол"

Согласно действующему законодательству, северные олени могут свободно ходить по пастбищу, но не должны иметь доступ к сельскохозяйственным или лесным угодьям без разрешения землевладельца.

Копірайт зображення OLIVIER MORIN/AFP Image caption Мнения финнов по поводу свободного выгула оленей разделились

За пределами проживания северных саамов, оленеводы должны строить ограждения для своих животных. Также они должны нести ответственность за нанесенный ими ущерб.

Проблема с оленями расколола финские социальные сети. Один из читателей Aamulehti сообщил, что "северный олень - большой дьявол".

"Меня раздражает, когда северного оленя используют в целях туристического маркетинга. Я хотел бы это полностью запретить", - написал он.

Другой читатель считает, что ограждения для оленей могут нанести вред естественному порядку: "Если северного оленя убрать из леса, волки, медведи и другие животные умрут от голода или начнут ходить в частный сектор, чтобы забирать собак и кошек".

Подготовил Алистар Колеман