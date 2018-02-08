Самоубийства звезд влияют на рост суицидов - исследователи

Копірайт зображення Michael Loccisano/Getty Images Image caption Знаменитого актера нашли мертвым в его доме в августе 2014 года

По данным исследователей, число жертв самоубийств в США увеличилось через несколько месяцев после того, как в 2014 году покончил с собой актер Робин Уильямс.

В течение пяти месяцев после смерти актера количество самоубийств увеличилось на 10%, или на 1841 дополнительный случай, сообщает журнал PLOS One.

Существует риск копирования суицида после "примера", показанного знаменитостями.

Исследование говорит, что точно не известно, действительно ли смерть актера привела к такому росту самоубийств. Но похоже, что это связано.

Эксперты говорят, что "безответственное" освещение самоубийств в СМИ может играть важную роль для дальнейшего копирования.

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Известного актера Робина Уильямса нашли мертвым в августе 2014 года.

Тогда наблюдали большое количество новостных статей, описывающих детали его самоубийства.

Существуют установки Всемирной организации здравоохранения, правила международных медийных организаций и стандарты BBC, которые не рекомендуют освещать такие детали.

Однако исследователи заявили о "существенных доказательствах" того, что СМИ отклоняются от этих правил.

Робин Уильямс известен по фильмам "Общество мертвых поэтов", "Доброе утро, Вьетнам" и многим другим. Был обладателем премии "Оскар" и нескольких "Золотых глобусов".

За роль в картине "Умница Уилл Хантинг" его удостоили награды Американской киноакадемии как лучшего актера.