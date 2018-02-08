Януковичу не нравится, что его будут судить заочно

Копірайт зображення Униан Image caption Допрос экс-президента Виктора Януковича в деле "беркутовцев" в режиме видеосвязи, 25 ноября 2016 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович называет сфабрикованным дело против себя по расстрелам на Майдане. Об этом говорится в его заявлении, которое распространил в сети Facebook пресс-секретарь его старшего сына Юрий Кирасир.

"В Печерском суде Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило 40 минут для исследования 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня" - говорится в сообщении.

По мнению Виктора Януковича, суды в Украине "находятся под беспрецедентным давлением власти и вынуждены выполнять их политические заказы".

Накануне Печерский райсуд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"После месяцев неоднозначных действий защиты Януковича, Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане" - говорится в сообщении.

Следствие обвиняет экс-президента Виктора Януковича и бывших чиновников в причастности к расстрелам на Майдане в Киеве в 2014 году.

Копірайт зображення EPA Image caption 18-20 февраля 2014 года во время столкновений протестующих и стражей порядка погибли более 100 активистов Евромайдана и 19 работников милиции

18-20 февраля 2014 года во время столкновений протестующих и стражей порядка погибли более 100 активистов Евромайдана и 19 работников милиции.